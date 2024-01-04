Джо Байден провёл 39% своего президентского срока в отпуске и смело может претендовать на звание «президента-рекордсмена» по выходным дням, заявил журналист Стивен Гарднер на своём YouTube-канале. При администрации Байдена на США обрушились такие проблемы, как локдаун, инфляция, миграционный кризис, войны и коррупция — а президент тем временем «сидит на пляже», обрывая все связи с внешним миром.

Добро пожаловать в 2024 год — возможно, последний год правления президента Джо Байдена. Начиная с 2020 года на нашу страну обрушились такие испытания, как локдаун, инфляция, коррупция в правительстве, войны, коррумпированное правительство и правительственная коррупция. Большинство из нас находится в ожидании столь необходимых перемен — и сегодня начинается новый год.

К сожалению, на сегодняшний день мы имеем президента, который провёл 39 процентов своего президентства в отпуске без объяснения причин, в то время как страна разваливается, а экономика ослабевает. При нынешних темпах работы Байдена — в среднем 139 дней в год не на рабочем месте — он установит рекорд как президент США, который отдыхал вместо работы в Белом доме больше, чем кто-либо другой.

Для сравнения: Барак Обама отдыхал в среднем 41 день в год, а Трамп — 92 дня. Выходит, Байден просто обожает оставлять работу и сидеть на пляже, не делая абсолютно ничего. Со временем действительно кажется, что президент работает всё меньше и меньше, а отдыхает всё больше.

Однако президент Трамп только что выступил в защиту своих отпусков, заявив, что, куда бы он ни ездил, он всегда брал с собой работу. Находясь в Мар-а-Лаго, Трамп заявил: «Когда я беру отпуск, я всё равно постоянно работаю». Это сильно контрастирует с Байденом, который вообще ни с кем не разговаривает во время отпуска. Трамп сказал: «Знаете ли вы, что люди звонят ему, а его сотрудники буквально говорят: «Он свяжется с вами через две или три недели — он сейчас в отпуске?»

В том же интервью Дональд Трамп отметил, что люди наконец-то начинают понимать, что кризис на границе делает со страной. Трамп сказал: «На этой неделе я впервые увидел, что граница становится реально значимым вопросом. Теперь люди видят, что это разрушает нашу страну».

К концу своего президентства в 2024 году, по прогнозам Трампа, Байден будет ответственен за ввоз почти 15 миллионов нелегальных мигрантов, что составляет пять процентов от всего населения США. Если Трамп действительно планирует депортировать всех этих людей, я даже не хочу знать, во сколько это обойдётся налогоплательщикам. Так что, возможно, в первую очередь нужно просто запретить въезд для новых людей, пока власти решают, что делать с теми 15 миллионами, которые уже попали в страну.

Дата выхода в эфир 02 января 2024 года.