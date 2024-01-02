Fox News: «разорвёт страну на части» — экс-советник Обамы предупредил о последствиях недопуска Дональда Трампа до выборов

Бывший советник президента-демократа Барака Обамы Дэвид Аксельрод уверен, что попытки не допустить Трампа до выборов — ошибка. Они лишь увеличивают его популярность. Fox News сообщает, Аксельрод считает необходимым для демократов честно выступить против Трампа на выборах. В противном случае страну может «разорвать на части», так как «десятки миллионов людей хотят проголосовать» за Трампа и поддерживают его тем больше, чем сильнее его преследуют.

Дэвид Аксельрод указывает, что «десятки миллионов людей хотят проголосовать» за Трампа и воспримут в штыки запрет для него выдвигаться в президенты США, «разорвут страну на части», продолжает Аксельрод.

Fox News сообщает, что бывший советник Обамы рекомендует демократам попытаться честно победить Трампа на выборах. «Я думаю, если вы собираетесь победить Дональда Трампа, вам, вероятно, придётся сделать это на выборах».

Аксельрод критически смотрит на инициативу штата Мэн исключить имя Трампа из избирательных бюллетеней. По его мнению, это только усилит транслируемую Трампом позицию, что он преследуется демократами за свою политическую позицию, за желание снова стать президентом.

«Он хотел создать конструкцию... которая гласит, что они преследуют его, потому что он баллотируется на пост президента, и они пытаются помешать ему стать президентом», — цитирует Аксельрода телеканал.

Аксельрод утверждает, что все «попытки левых свергнуть Трампа привели к обратным результатам», популярность Трампа лишь возросла после предъявления ему многочисленных обвинений. «Мы провели этот эксперимент, и он только выиграл с тех пор, как ему начали предъявлять обвинения», — резюмирует Аксельрод.