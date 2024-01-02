Fox News: «разорвёт страну на части» — экс-советник Обамы предупредил о последствиях недопуска Дональда Трампа до выборов
Дэвид Аксельрод указывает, что «десятки миллионов людей хотят проголосовать» за Трампа и воспримут в штыки запрет для него выдвигаться в президенты США, «разорвут страну на части», продолжает Аксельрод.
Fox News сообщает, что бывший советник Обамы рекомендует демократам попытаться честно победить Трампа на выборах. «Я думаю, если вы собираетесь победить Дональда Трампа, вам, вероятно, придётся сделать это на выборах».
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