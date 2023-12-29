Украина, миграционный кризис и снова на выборы — The Washington Post назвала главные просчёты Байдена в 2023 году

В прошлом году Джо Байден совершил так много ошибок, что казалось, его президентство уже не может стать хуже, — однако 2023-й год стал катастрофой, пишет The Washington Post. Решения главы Белого дома усугубили миграционный кризис, закрыли для Украины прямой путь в НАТО, усилили зависимость США от российского урана и сделали его самым непопулярным президентом со Второй мировой войны. Тем не менее Байден выдвинул свою кандидатуру на второй срок.

После фатальных ошибок в 2022 году сложно было представить, что президентство Джо Байдена станет ещё хуже, но это произошло, пишет The Washington Post. В качестве подтверждения автор приводит десять худших поступков и решений Байдена в уходящем году.

Например, глава Белого дома сделал США более зависимыми от российского урана. Чтобы ускорить переход американцев от ископаемого топлива к электричеству, нужно больше ядерной энергии, однако президент ограничил разработку более чем 1 млн акров земли, на которой находится единственный в США источник высокосортной урановой руды. Этот шаг усиливает зависимость Америки от России в то время, когда она пытается изолировать Владимира Путина.

Также политика Байдена привела к тому, что худший пограничный кризис в истории США стал ещё хуже. Незадолго до Рождества за один день было зафиксировано более 12 600 столкновений с мигрантами — это самый высокий показатель за всю историю.

Кроме того, Байден не позволил союзникам предоставить Украине чёткий путь к членству в НАТО. Когда они хотели установить конкретные сроки приёма Киева в альянс, Байден отверг их уговоры, опасаясь спровоцировать Россию. Также президент постоянно медлил с поставками оружия Украине. Эти задержки подорвали украинское контрнаступление, затянули конфликт и ослабили поддержку военной помощи Киеву в конгрессе.

Но самое главное — Байден объявил, что баллотируется на переизбрание, хотя он уже сейчас является самым непопулярным президентом со времён окончания Второй мировой войны. По данным опросов, 76% американцев считают, что он слишком стар для второго срока, а 67% демократов хотят, чтобы кандидатом от их партии был кто-то другой. Третий год Байдена у власти стал катастрофой — и думать о том, что принесёт 2024-й, можно только с содроганием.