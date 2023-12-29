Newsweek: в Берлине признали, что ЕС не сможет компенсировать Киеву потерю американской помощи

Европейские союзники не смогут возместить Киеву потенциальную потерю финансовой и военной поддержки Вашингтона, предупредил депутат бундестага от партии зелёных Омид Нурипур. Его слова прозвучали на фоне объявления администрации Байдена о выделении ВСУ нового пакета военной помощи, который может оказаться последним, пишет Newsweek.

Европейские союзники не смогут возместить Украине потенциальную потерю финансовой и военной поддержки США. С таким предупреждением выступил депутат бундестага от зелёных Омид Нурипур, пишет Newsweek.

«Вряд ли возможно просто компенсировать то, чего американцы достигли (в содействии Киеву. — ИноТВ) до сих пор. Ни с точки зрения материалов, ни с точки зрения денег», — признался немецкий политик.

Его заявление прозвучало на фоне объявления администрации Джо Байдена о выделении ВСУ военной помощи на $250 млн. Но этот пакет может стать последним, поскольку конгресс отказывается предоставлять правительству Зеленского дополнительное финансирование, отмечает издание.