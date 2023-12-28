Муниципалитет Тройсфорд на западе Германии выступил против расширения территории оружейного производства для нужд Украины, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, глава муниципалитета пока остаётся нечувствительным к давлению государственного масштаба, и компромисс до сих пор не найден. Эти события ставят под сомнение общую способность Европы производить больше оружия, констатирует газета.

Муниципалитет на западе Германии выступил против расширения территории оружейного производства для нужд Украины, мотивируя своё решение заботой о развитии местности, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, уже несколько недель муниципалитет Тройсдорф недалеко от Кёльна ведёт ожесточённую борьбу с немецким оружейным гигантом Diehl Defense, который на своём заводе производит устройства для воспламенения, используемые в зарядах для ракет и реактивных снарядах.

Мэр Тройсдорфа, города с населением около 80 000 человек, не ожидал, что его втянет в водоворот международной политики. Но именно к нему министр обороны Германии обратился в начале декабря в палате депутатов, призвав коммуны и регионы работать над ускорением темпов производства оружия.

По мнению председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, позиция мэра Тройсдорфа «просто безответственна». «Речь идёт не только об Украине, но и, прежде всего, о безопасности Германии», — сетует она.

Тем не менее глава муниципалитета пока остаётся нечувствительным к давлению государственного масштаба, и компромисс до сих пор не найден. Более того, он не единственный, кто оказывает сопротивление. Этим летом группа Rheinmetall — ещё один флагман немецкой оружейной промышленности — заявила, что отказывается от строительства порохового завода в регионе Саксония на востоке Германии. Эти события ставят под сомнение общую способность Европы производить больше оружия, констатирует газета.