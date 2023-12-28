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Le Figaro: производство снарядов для Украины застопорилось из-за упорства немецкого муниципалитета

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Муниципалитет Тройсфорд на западе Германии выступил против расширения территории оружейного производства для нужд Украины, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, глава муниципалитета пока остаётся нечувствительным к давлению государственного масштаба, и компромисс до сих пор не найден. Эти события ставят под сомнение общую способность Европы производить больше оружия, констатирует газета.
Le Figaro: производство снарядов для Украины застопорилось из-за упорства немецкого муниципалитета
AP

Муниципалитет на западе Германии выступил против расширения территории оружейного производства для нужд Украины, мотивируя своё решение заботой о развитии местности, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, уже несколько недель муниципалитет Тройсдорф недалеко от Кёльна ведёт ожесточённую борьбу с немецким оружейным гигантом Diehl Defense, который на своём заводе производит устройства для воспламенения, используемые в зарядах для ракет и реактивных снарядах.

Мэр Тройсдорфа, города с населением около 80 000 человек, не ожидал, что его втянет в водоворот международной политики. Но именно к нему министр обороны Германии обратился в начале декабря в палате депутатов, призвав коммуны и регионы работать над ускорением темпов производства оружия.

По мнению председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, позиция мэра Тройсдорфа «просто безответственна». «Речь идёт не только об Украине, но и, прежде всего, о безопасности Германии», — сетует она.

Тем не менее глава муниципалитета пока остаётся нечувствительным к давлению государственного масштаба, и компромисс до сих пор не найден. Более того, он не единственный, кто оказывает сопротивление. Этим летом группа Rheinmetall — ещё один флагман немецкой оружейной промышленности — заявила, что отказывается от строительства порохового завода в регионе Саксония на востоке Германии. Эти события ставят под сомнение общую способность Европы производить больше оружия, констатирует газета.

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источник
Le Figaro Франция Европа
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