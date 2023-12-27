Надежды Запада на победу Украины стремительно угасают, пишет CBC News. От постоянных военных действий устали как западные чиновники, так и сами украинцы. Из-за отсутствия результатов помощь постепенно сходит на нет. По мнению экспертов, при таких условиях России даже не придётся прилагать усилия, чтобы победить Украину, — за неё это сделают западные партнёры Киева.
Оптимизм союзников Киева всё больше сменяется тревогой, утверждает CBC News. Провалившееся контрнаступление, измученное войной население Украины, растущее внутриполитическое беспокойство, а также международные союзники, которые стали «более капризными», — всё это наводит Запад на мысли о неизбежности переговоров.
Как отмечает издание, на сегодняшний день обстановка среди союзников такова: конгресс США по-прежнему отказывается финансировать Киев, полки из-под оружия давно опустели, а европейские лидеры всё чаще устраивают «политические истерики», не желая помогать Украине. Солидарность между партнёрами начала ослабевать, как и внутриполитический консенсус в самой Украине. Трезвая оценка тупиковой ситуации, данная Залужным, хоть и резко контрастирует с непоколебимыми и оптимистичными публичными заявлениями Зеленского, но при этом поддерживается уставшим населением.
Противники помощи Украине на Западе характеризуют продолжающуюся экономическую и военную поддержку как «пустую трату денег и ресурсов», пишет CBC. И учитывая события последних шести месяцев, многие западные аналитики утверждают, что вероятность того, что в следующем году Украине придётся сесть за стол переговоров, значительно возросла. Причём условия, очевидно, будет диктовать не она.
Угасающая поддержка, усталость и отсутствие результатов — на сегодняшний день всё указывает на то, что помощь Запада, от которой так зависит Киев, сходит на нет. По словам экспертов, в таких условиях быстрее «поставят Украину на колени» её же союзники, а не Россия.
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