AFR: «мрачные времена для Украины» — усталость Запада и самих украинцев не позволит Киеву победить

Слабеющая поддержка Запада и пессимистичный настрой украинцев даёт российскому президенту Владимиру Путину повод для радости, пишет Australian Financial Review. Чувство деморализации поглощает чиновников и простых людей, подтачивая единство союзников и авторитет Зеленского. Согласно опросам, его популярность среди населения падает — люди понимают, что он «едва ли способен дать им надежду на мир».

Несмотря на то что и президент России Владимир Путин, и Зеленский уверены в победе своих стран, «больше поводов для радости, определённо, у Путина», утверждает Australian Financial Review. Контрнаступление Украины так и не принесло желаемых результатов, а чувство деморализации начинает просачиваться в политику и общество, подтачивая единство союзников и авторитет Зеленского.

Как отмечает издание, «самое приятное для Путина и самое разочаровывающее для Зеленского» — это очевидные признаки усталости Запада. Без денег и боеприпасов, которые США и Европа сейчас не могут предоставить, Киеву не стоит рассчитывать на успех.

Не помогает и упорный отказ Зеленского пойти на переговоры и уступки. Он «не может предложить своему народу мир и едва ли способен дать ему надежду», пишет AFR. Неудивительно, что его популярность упала с 84% до 62%, согласно опросу Киевского международного института социологии. В то же время его «простодушный военачальник» Валерий Залужный пользуется доверием 88% украинцев, которые устали от войны и хотят закончить её как можно скорее.

По мнению издания, для Украины «настали мрачные времена». Нынешняя ситуация для неё — это «путь не к победе, а в лучшем случае к замороженному конфликту, который истощает экономику Украины и изматывает её общество, в то время как Запад всё больше смотрит в другую сторону».