ABC: спокойствию НАТО угрожают Россия и разброд в собственных рядах Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал свою организацию самым успешным военным альянсом в истории. Однако, как считают критики, ему необходимы срочные реформы в условиях, когда Россия «постоянно бряцает оружием». К тому же некоторые члены оборонительного союза нарушают демократические нормы и всё больше отходят от западных стандартов, говорится в материале. 23 марта 2018 ABC

West Australian: Украина планирует построить космодром в Австралии Украинский посол Николай Кулинич уверен, что предложение Украины построить в Австралии новый космодром имеет неплохие шансы на успех, поскольку его страна имеет все необходимые технические знания и «долгую историю в области мировых космических исследований». По предварительным оценкам, для предварительного исследования потребуется около полумиллиона долларов, пишет The West Australian. 12 марта 2018 West Australian

News.com.au: новейшие Су-57 в Сирии — это странно и опасно В сети появилась видеозапись, демонстрирующая прибытие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии двух новейших малозаметных истребителей Су-57, сообщает news.com.au. Эти боевые машины еще не вышли из стадии испытаний. Тем не менее, если факт их переброски подтвердится, это способно существенно обострить ситуацию в регионе, отмечает австралийское издание. 22 февраля 2018 News.Com.Au

SMH: Австралия отказалась брать пример с США и признать Россию угрозой Новая американская стратегия национальной обороны, в которой основной акцент делается на растущей военной мощи России и Китая, не нашла поддержки в Австралии. По словам министра иностранных дел государства-континента Джули Бишоп, её страна не считает, что ей стоит опасаться Москвы или Пекина, передаёт The Sydney Morning Herald. 29 января 2018 Sydney Morning Herald

ABC: патруль российских Ту-95 в Тихом океане встревожил австралийцев Российские бомбардировщики, отрабатывавшие навигационные задачи на юге Тихого океана в начале этого месяца, вызывали опасение у австралийских военных, сообщает ABC. По словам издания, в этот период база ВВС Австралии «Дарвин» была приведена в повышенную боеготовность. 30 декабря 2017 ABC

Глава IAAF: в борьбе с допингом Россия «движется в правильном направлении» Международная ассоциация легкоатлетических федераций наблюдает «существенные перемены» в отношении России к проблеме допинга, заявил президент организации Себастьян Коу. Но несмотря на то что страна «движется в правильном направлении», IAAF пока не готова назвать временные рамки для возвращения российских спортсменов на соревнования. 18 декабря 2017 SBS

Sydney Morning Herald: мамонтёнок Люба добралась из Сибири до Австралии Найденный десять лет назад в Сибири мамонтёнок Люба — самый древний и наиболее хорошо сохранившийся представитель своего вида и одно из российских национальных сокровищ. В настоящее время она впервые добралась до берегов Австралии, где предстанет в качестве центрального экспоната выставки «Мамонты: гиганты Ледникового периода», сообщает The Sydney Morning Herald. 18 ноября 2017 Sydney Morning Herald

ABC: закат Америки случится при Трампе — мы будем скучать Из-за своего выхода из Парижского соглашения на саммите G20 США остались в изоляции, полагает в статье для ABC Крис Ульман. Дональд Трамп мог бы объединить лидеров стран «двадцатки» вокруг северокорейской угрозы, но он стремится к тому, чтобы страна под его началом утратила позиции мирового лидера, с сожалением отмечает автор. 10 июля 2017 ABC

SMH: вмешательство России в американские выборы, обеспечившее победу Трампу, — плод воображения Многие влиятельные американские СМИ, включая The Washington Post, с большой охотой подхватили историю о российском вмешательстве в президентские выборы. Однако мало того, что журналисты публикуют не проверенную информацию, а лишь предположения разведсообщества, так ещё и не могут объяснить, что конкретно сделала Москва, чтобы помочь победить Дональду Трампу. The Sydney Morning Herald призывает к благоразумию, ведь когда-то подобная недостоверная информация, опубликованная в СМИ, — об оружии массового уничтожения у Багдада — привела к незаконному вторжению в Ирак. 7 июля 2017 Sydney Morning Herald

News.com.au: державные амбиции России ограничены не совсем здоровой экономикой В последние годы Россия достаточно громко заявляла о себе на международной арене, но может ли она себе позволить такое великодержавное поведение? По мнению аналитиков Института Лоуи, сферы влияния Москвы ограничены, а на экономике висит «проклятие природных ресурсов», которое не даёт ей развиваться. И если эту ситуацию не изменить, то статус «великой державы» будет под вопросом, отмечает news.com.au. 2 июня 2017 News.Com.Au