Посмешище из поздней империи: Sky о выступлении Байдена на саммите НАТО

Выступая на саммите НАТО Байден сделал несколько громких заявлений о том, как Украина «остановит Путина», но затем занялся привычными делами: бормотал, запинался, демонстрировал всем своим видом, что с трудом осознаёт, где находится. Как отмечает ведущая Sky News, президент США превратился в посмешище, и его никто в мире уже не воспринимает всерьёз. А её гость писатель Дуглас Мюррей сравнил всё происходящее с эпохой упадка поздней Римской империи.

ВЕДУЩАЯ: Джо Байден выступил вчера с речью на саммите НАТО. Начал он с весьма внушительных слов насчёт войны на Украине.

БАЙДЕН: И мы знаем, что Путин не остановится на Украине. Но не сомневайтесь: Украина может остановить и остановит Путина!

ВЕДУЩАЯ: Но затем, в типичной для себя манере, он начал спотыкаться...

БАЙДЕН бубнит: ...для пяти дополнительных стратегических систем ПВО...

ВЕДУЩАЯ: Не уверена, что уж он там сказал... Так вот, а затем, когда он стал уходить со сцены, было очевидно, что он понятия не имеет, где он и с кем он...

ВЕДУЩАЯ: Дуглас, вы как раз упоминали ранее, что серьёзно на мировой арене его не воспринимают... Мы говорим здесь о важном событии глобального масштаба, саммите НАТО, где обсуждается война на Украине (важные, казалось бы, обсуждения), а президент США при этом понятия не имеет, где он, собственно, находится... Он превращается в посмешище.

ДУГЛАС МЮРРЕЙ, британский писатель и журналист: Что ж, на этой неделе стало известно о том, что его обычно инструктируют в том числе по поводу... И это ужасно, конечно, звучит; очень жестоко... Но, судя по всему, его инструктаж включает в себя фотографии, показывающие, как добраться до сцены, показывающие где трибуна, где пройти, где уйти... Здесь не получится сделать вид, что это человек, который находится на пике своего влияния или же вообще обладает каким-то реальным влиянием. И это весьма прискорбно.



И я считаю, что людям, которые поддерживают демократов в Америке или же хотели бы проголосовать против Трампа, следует просто поразмыслить над тем, какая инстинктивная реакция возникает у них, когда они видят что-то подобное, думают ли они при этом: «Ну, этот малый четыре года выдержит ещё»?



Или же они считают, как и многие из нас, что со стороны Джилл Байден, Хантера и прочих членов его семьи жестоко не сказать ему: «Вышел бы ты из гонки, Джо... Дай дорогу новому поколению... Уйдёшь с каким-то достоинством, защитишь своё наследие, передашь эстафету...» С их стороны жестоко не говорить об этом. И подобного будет всё больше и больше... И ещё я хотел бы быстро добавить...



Работа президента США заключается не только в том, чтобы время от времени зачитывать телесуфлёр перед союзниками. Она предполагает гораздо, гораздо большее: направлять политику, определять политику... И иногда он как бы гневается в своих речах — он всё ещё в состоянии разжечь в себе порою гнев, читая телесуфлёр...



Но если он был серьёзно настроен, говоря сейчас об Украине, то почему тогда США не снабжают Украину всем тем вооружением, о котором она просит в настоящее время? Согласны вы с этим или нет, но Байден говорит, мол, мы остановим Владимира Путина, и при этом в конечном итоге каких-то действий для этого не предпринимает. И складывается ощущение, что мы имеем здесь дело с проблемой поздней империи... Надеюсь, что нет.



Дата публикации 10 июля 2024 года.