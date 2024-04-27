SBS: в Австралии усомнились в успехе антироссийских санкций

Австралия стала одной из стран, которые расширили экономические ограничения в отношении Москвы с началом украинского конфликта. Но недавние попытки оспорить санкционный режим заставили экспертов задуматься о его эффективности, пишет SBS.

Австралия вошла в число стран, которые расширили экономические ограничения против России с началом спецоперации на Украине. Но недавние вызовы санкционному режиму заставили экспертов задуматься, достаточно ли он сильный, пишет SBS.

По словам аналитиков, Москва научилась адаптироваться к внешнему давлению и за десять лет создала экономику, устойчивую к санкциям. Ей удалось диверсифицировать торговлю и среди прочего укрепить связи с Китаем.

Кроме того, некоторые западные компании стремятся обойти или оспорить санкции. В частности, австралийская фирма Tigers Realm Coal, занимавшаяся добычей угля на Чукотке, добивалась через суд отмены ограничений на свою активность в России.

В итоге компания потерпела неудачу. Но сами по себе подобные попытки могут выявить изъяны в санкционном режиме Австралии, опасаются эксперты. При этом они призывают Канберру вслед за ЕС усилить давление на Пекин за его нежелание рвать отношения с Москвой.

Аналитики также сетуют на «отсутствие прозрачности». Австралийские власти приняли санкции в отношении более 1000 физических и юридических лиц, но совершенно не ясно, как обеспечивается соблюдение этих ограничений, обращает внимание SBS.