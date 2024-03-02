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NYT: Вашингтон активизирует совместное производство оружия в Австралии

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Военная помощь Украине и Израилю истощает арсеналы США, поэтому Вашингтон стремится расширять выпуск оружия в Австралии, где имеются ресурсы и заинтересованность в наращивании совместного производства. В первую очередь речь идёт об артиллерийских снарядах и реактивных системах управляемого залпового огня, сообщает The New York Times. По оценкам аналитиков, если процесс будет развиваться быстрыми темпами, это принесёт пользу и в геополитической сфере, поскольку поможет сдерживать амбиции Китая в регионе.
NYT: Вашингтон активизирует совместное производство оружия в Австралии
AP

На обширной территории внутренних районов Австралии набирает обороты «индустриальная эволюция американской военной машины», пишет The New York Times. Местные заводы, у которых имеются ресурсы и желание наращивать производство боеприпасов, готовы выпускать массу артиллерийских снарядов и тысячи управляемых ракет совместно с американскими компаниями.

Это оружие и военная техника будут изготавливаться по стандартам Пентагона и практически не будут отличаться от того, что производится сейчас в Соединённых Штатах, поясняется в статье. Но при этом лишь часть из того, что сойдёт с конвейеров, останется в Австралии. Всё остальное будет предназначаться для пополнения арсеналов США либо для продажи их союзникам.

Военная помощь Украине и Израилю истощает американские запасы, в то время как европейские партнёры тоже сталкиваются с нехваткой мощностей. В результате Тайвань и некоторые другие страны уже сталкиваются с задержкой выполнения заказов на американское снаряжение, в то время как Китай продолжает наращивать свой военный потенциал, отмечает The New York Times.

Поэтому чиновники Пентагона рассматривают возможность производить больше оружия при участии таких стран, как Польша, Индия, Япония и другие. Однако в Австралии этот процесс благодаря усилиям обеих сторон удалось активизировать гораздо быстрее, сообщается в статье. В первую очередь речь идёт об артиллерийских снарядах и реактивных системах управляемого залпового огня, включая многолетние контракты на поставку боеприпасов.

Пентагон рассчитывает, что благодаря активизации сотрудничества в военно-промышленной сфере Австралия и другие союзники США вскоре станут ключевыми узлами глобальной цепочки поставок и будут выпускать взаимозаменяемое оружие, что позволит быстро наращивать мощности в тех регионах, где это потребуется. По оценкам аналитиков, если процесс будет развиваться быстрыми темпами, это принесёт пользу и в геополитической сфере, помогая сдерживать амбиции Китая и других потенциальных соперников. 

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источник
New York Times США Северная Америка
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