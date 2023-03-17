Bloomberg: ради национальной безопасности США — Госдеп одобрил возможную продажу Австралии 220 ракет Tomahawk

Госдеп США дал добро на возможную продажу Австралии 220 крылатых ракет Tomahawk на сумму $895 млн, сообщает Bloomberg. В оборонном ведомстве Соединённых Штатов пояснили, что эта сделка обеспечит «поддержку целей внешней политики и национальной безопасности США», говорится в статье.
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk на сумму $895 млн, что ещё больше укрепит связи между двумя странами в сфере безопасности, пишет Bloomberg.
Поставка 220 ракет Tomahawk в Австралию обеспечит «поддержку целей внешней политики и национальной безопасности США», говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.
«Для национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны», — заявило агентство.
В ведомстве добавили, что Австралия будет использовать ракеты для внутренней обороны и сдерживания «региональных угроз».
Как поясняет Bloomberg, дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk запускаются с кораблей и подводных лодок и предоставляют возможность для глубоких, дальних ударов.
Продажа этих крылатых ракет первоначально обсуждалась при бывшем премьер-министре Австралии Скотте Моррисоне, который заявил, что они будут установлены на австралийских эсминцах класса Hobart.
Австралия наращивает свой оборонный потенциал, чтобы противостоять военной экспансии Китая, в том числе строительству баз на искусственных островах и атоллах в Южно-Китайском море, говорится в статье.
Как ожидается, крупный анализ австралийских сил обороны будет опубликован в середине апреля. В пятницу премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что изучит вопрос о том, «какие средства нужны Австралии для самообороны и где эти средства должны быть расположены».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Соединённых Штатов ответить на вопрос, сколько на самом деле стоил беспилотник США MQ-9, перехваченный российским истребителем над Чёрным морем.
Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за незаконной выдачи Международным уголовным судом, юрисдикцию которого Россия не признаёт, ордеров об аресте российских граждан.
В Московском театре «Школа современной пьесы» состоялась премьера спектакля по одноимённой комедии Флориана Зеллера «Час тишины». Это первая режиссёрская работа Дмитрия Астрахана в театре после того, как он возглавил его как художественный руководитель. А известный художник Вася Ложкин впервые взял на себя роль сценографа театральной постановки.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал решение Международного уголовного суда выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
Офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала заявил, что, если украинский президент Владимир Зеленский не покинет территорию Украины, вероятно, его убьют его же офицеры.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала решение Международного уголовного суда выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели продолжительный телефонный разговор, они обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран. Также они подняли тему подготовки к большому Госсовету Союзного государства, который запланирован на апрель.
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест Владимира Путина» фразой «Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать». Он прикрепил к своему сообщению значок туалетной бумаги.