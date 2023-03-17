Bloomberg: ради национальной безопасности США — Госдеп одобрил возможную продажу Австралии 220 ракет Tomahawk

Госдеп США дал добро на возможную продажу Австралии 220 крылатых ракет Tomahawk на сумму $895 млн, сообщает Bloomberg. В оборонном ведомстве Соединённых Штатов пояснили, что эта сделка обеспечит «поддержку целей внешней политики и национальной безопасности США», говорится в статье.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk на сумму $895 млн, что ещё больше укрепит связи между двумя странами в сфере безопасности, пишет Bloomberg.



Поставка 220 ракет Tomahawk в Австралию обеспечит «поддержку целей внешней политики и национальной безопасности США», говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.



«Для национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны», — заявило агентство.



В ведомстве добавили, что Австралия будет использовать ракеты для внутренней обороны и сдерживания «региональных угроз».



Как поясняет Bloomberg, дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk запускаются с кораблей и подводных лодок и предоставляют возможность для глубоких, дальних ударов.



Продажа этих крылатых ракет первоначально обсуждалась при бывшем премьер-министре Австралии Скотте Моррисоне, который заявил, что они будут установлены на австралийских эсминцах класса Hobart.



Австралия наращивает свой оборонный потенциал, чтобы противостоять военной экспансии Китая, в том числе строительству баз на искусственных островах и атоллах в Южно-Китайском море, говорится в статье.



Как ожидается, крупный анализ австралийских сил обороны будет опубликован в середине апреля. В пятницу премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что изучит вопрос о том, «какие средства нужны Австралии для самообороны и где эти средства должны быть расположены».