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Bloomberg: ради национальной безопасности США — Госдеп одобрил возможную продажу Австралии 220 ракет Tomahawk

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Госдеп США дал добро на возможную продажу Австралии 220 крылатых ракет Tomahawk на сумму $895 млн, сообщает Bloomberg. В оборонном ведомстве Соединённых Штатов пояснили, что эта сделка обеспечит «поддержку целей внешней политики и национальной безопасности США», говорится в статье.
Bloomberg: ради национальной безопасности США — Госдеп одобрил возможную продажу Австралии 220 ракет Tomahawk
AP

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk на сумму $895 млн, что ещё больше укрепит связи между двумя странами в сфере безопасности, пишет Bloomberg.

Поставка 220 ракет Tomahawk в Австралию обеспечит «поддержку целей внешней политики и национальной безопасности США», говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.

«Для национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны», — заявило агентство.

В ведомстве добавили, что Австралия будет использовать ракеты для внутренней обороны и сдерживания «региональных угроз».

Как поясняет Bloomberg, дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk запускаются с кораблей и подводных лодок и предоставляют возможность для глубоких, дальних ударов.

Продажа этих крылатых ракет первоначально обсуждалась при бывшем премьер-министре Австралии Скотте Моррисоне, который заявил, что они будут установлены на австралийских эсминцах класса Hobart.

Австралия наращивает свой оборонный потенциал, чтобы противостоять военной экспансии Китая, в том числе строительству баз на искусственных островах и атоллах в Южно-Китайском море, говорится в статье.

Как ожидается, крупный анализ австралийских сил обороны будет опубликован в середине апреля. В пятницу премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что изучит вопрос о том, «какие средства нужны Австралии для самообороны и где эти средства должны быть расположены».

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