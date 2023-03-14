CNN: китайская угроза заставила США ускорить поставку атомных подлодок Австралии

Лидеры США, Великобритании и Австралии встретились, чтобы обсудить укрепление партнёрства, в рамках которого Австралия должна получить несколько атомных подводных лодок в свой арсенал, пишет CNN. Ещё до этой встречи Китай раскритиковал эту политику западных стран, назвав её продвижением «менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой».

В понедельник президент США Джо Байден объявил об ускорении сроков получения Австралией собственных атомных подводных лодок, пишет на своём сайте CNN. Эксперты связывают такое решение с напряжённостью в отношениях США и Китая на фоне усиления власти президента Си Цзиньпина.

«Сегодня, когда мы находимся в переломном моменте истории, когда напряжённая работа по усилению сдерживания и обеспечению стабильности повлияет на перспективы мира на десятилетия вперёд, Соединённые Штаты не могут и мечтать о лучших партнёрах в Индо-Тихоокеанском регионе, где во многом будет написано наше общее будущее», — сказал Байден, стоя рядом со своими австралийским и британским коллегами.

И всё же американские чиновники сообщают, что они пытаются пойти навстречу Китаю, восстановить с ним отношения, но эти попытки, по их словам, не увенчались успехом. «Что нам нужно, так это соответствующие механизмы между высокопоставленными правительственными чиновниками, между военными, между различными кризисными менеджерами с обеих сторон, чтобы иметь возможность общаться, когда происходит какой-то инцидент или недопонимание», — приводят авторы статьи комментарий своего источника.

На этом фоне, отмечают журналисты, в ближайшее время Байдену предстоит принять ряд решений, которые могут ещё больше обострить напряжённость, включая введение новых ограничений на инвестиции американских компаний в Китай и ограничение или блокировку работы в США социальной сети TikTok. А в Пекине подумывают о поставках оружия России в пику американским призывам не делать этого.

Новое трёхстороннее оборонное партнёрство между США, Австралией и Великобританией тоже призвано противодействовать попыткам Китая установить военно-морское господство в Индо-Тихоокеанском регионе и его вероятным планам по вторжению на Тайвань. Так, после этой встречи Австралия быстрее получит свою первую из запланированных трёх современных подводных лодок, а пока что в австралийских портах будут находиться американские подводные лодки, такие как USS Missouri.

«США обеспечивали стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе на протяжении десятилетий на благо стран всего региона, от АСЕАН до жителей островов Тихого океана и КНР, — сказал Байден в своём выступлении. — На самом деле, наше лидерство в Тихом океане принесло пользу всему миру. Мы сохраняем морские пути и небо открытыми и доступными для всех. Мы следим за соблюдением правил передвижения».

Его британский коллега Риши Сунак высказался более прямо в отношении Китая: «Растущая напористость Китая, дестабилизирующее поведение Ирана и Северной Кореи — всё это угрожает создать мир, полный опасностей, беспорядка и разделения».

Ещё до этих заявлений Китай раскритиковал это партнёрство, назвав его продвижением «менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой». И это говорит о том, как внимательно Пекин следит за действиями Байдена в Тихом океане, где американские военные расширяют своё присутствие и помогают другим странам модернизировать свой флот, отмечают авторы статьи. А то, что США этим занимаются, опять же говорит о том, что Байден считает Китай главной долгосрочной угрозой глобальному миру и стабильности, даже с учётом того, сколько внимания привлекает к себе Украина.

В итоге Австралия в 2032 году должна получить три американские подлодки типа Virginia, а в 2040-х годах — подводные лодки британской разработки с американскими технологиями. Это кардинально изменит подводный потенциал Австралии. Великобритания для этого увеличивает расходы на оборону на $6 млрд. До этой поставки американцы отправятся в Австралию, чтобы обучить местных военных новым технологиям.

Кроме того, США объявили о расширении своего военного присутствия на Филиппинах и приветствовали шаги Японии по укреплению армии. А раз в совместном партнёрстве принимает участие и Великобритания, значит, Европа тоже обеспокоена ситуацией в Тихом океане, считают американские чиновники. Поэтому Байден провёл переговоры, в том числе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в надежде на выработку скоординированного подхода.

При этом американские чиновники пытаются одновременно и наладить отношения с Пекином, но, например, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что прошли месяцы с тех пор, как он разговаривал со своим китайским коллегой. Впрочем, Байден и его советники стараются преуменьшить резкий тон Пекина. Например, когда Байдену задали вопрос, что означают упрёки Пекина, он ответил: «Не так много».

В понедельник советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что, возможно, Байден и Си пообщаются, когда в Китае все назначения после недавнего Всекитайского собрания завершатся и новые люди приступят к своей работе. Впрочем, дату они ещё не назначили.

При этом на прошлой неделе, как напоминает CNN, Си Цзиньпин прямо осудил политику США, сказав, что это «всестороннее сдерживание, окружение и подавление против нас». А министр иностранных дел Китая Цинь Ган на следующий день назвал «конкуренцию», которую Байден давно стремился сделать центральной в отношениях между двумя державами, «безрассудной авантюрой». «Если Соединённые Штаты не нажмут на тормоза, а продолжат двигаться по ложному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход с рельсов и обязательно возникнут конфликт и конфронтация», — сказал Цинь.