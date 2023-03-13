Spiegel: Си Цзиньпин пообещал превратить китайскую армию в «великую стальную стену» и призвал к воссоединению с Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всестороннего продвижения модернизации Народно-освободительной армии Китая и пообещал превратить вооружённые силы страны в «великую стальную стену», сообщает Der Spiegel. Всекитайское собрание народных представителей при этом согласилось увеличить расходы страны на оборону на 7,2% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, государственный и партийный лидер Китая подтвердил намерение «неуклонно продвигать процесс воссоединения» с Тайванем.

С учётом напряжённости вокруг Тайваня политика Китая в области вооружений «заставляет мировое сообщество нервничать». Теперь из Пекина доносятся чёткие слова: глава государства и партийный лидер Китая Си Цзиньпин намерен превратить вооружённые силы страны в «великую стальную стену», пишет Der Spiegel.



В своём выступлении на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва в понедельник председатель КНР заявил о необходимости всестороннего продвижения модернизации Народно-освободительной армии Китая «в целях эффективной защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития».



На фоне напряжённости в отношениях с США Всекитайское собрание народных представителей ранее одобрило проект бюджета страны на 2023 год, предусматривающий увеличение расходов на оборону на 7,2% по сравнению с прошлым годом.



Си Цзиньпин призвал к «воссоединению с Тайванем». Необходимо активно содействовать «мирному развитию отношений», однако при этом решительно противостоять «вмешательству внешних сил» и «сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня», заявил он в своём выступлении почти перед 3 тыс. делегатов в Доме народных собраний.



«Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения», — подчеркнул председатель КНР.



На этот раз Си Цзиньпин не стал повторять свои предыдущие заявления о том, что Пекин не исключает применения военной силы, если другие усилия не увенчаются успехом. Напряжённость вокруг Тайваня в последнее время возросла, однако казалось, что китайский лидер был «относительно сдержанным в своих высказываниях» по поводу Тайваня.



Как утверждает издание, Коммунистическая партия Китая считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, основанной в 1949 году, хотя фактически остров никогда не входил в её состав. Тайвань, население которого составляет 23 млн человек, уже долгое время позиционирует себя как отдельное независимое государство. После начала российской спецоперации на Украине «мировое сообщество стало опасаться, что Китай может предпринять аналогичные действия против Тайваня».



В этом случае США, скорее всего, будут втянуты в конфликт ещё сильнее, поскольку ещё в 1979 году американцы взяли на себя обязанности по обеспечению безопасности острова. До сих пор это предполагало в основном поставки оружия, однако президент США Джо Байден пошёл дальше своих предшественников и даже пообещал поддержку со стороны Вооружённых сил США, передаёт Der Spiegel.