Bloomberg: бывший личный секретарь Си Цзиньпина стал новым премьер-министром Китая

Соратник главы КНР Ли Цян занял пост премьера Государственного Совета страны. Вскоре стоит ожидать назначения и других чиновников, лояльных китайскому лидеру, сообщает Bloomberg. Политические перестановки и новые назначения проводятся в атмосфере медленного восстановления экономики после пандемии и соперничества с США, отмечает автор.

В ходе Всекитайского собрания народных представителей, прошедшего в субботу, был избран новый глава правительства КНР — Ли Цян. Бывший секретарь шанхайского горкома КПК, которого с октября нарекли «вторым номером» в партии власти, набрал абсолютное большинство голосов и сменил на посту Ли Кэцяна, пишет Bloomberg.

Глава Китая Си Цзиньпин тем временем стремится занять выигрышное положение в конкуренции с США: ранее на этой неделе было сообщено о намерении усилить надзор за финансовой системой страны, на что будет выделено порядка $60 трлн, а также о создании нового агентства по управлению данными и реструктуризации Министерства науки и технологий.

Волна назначений и перестановок, которые также произошли в высшем суде, прокуратуре и антикоррупционном органе, была инициирована с целью усилить политические позиции Си Цзиньпина, пишет автор материала. Ранее СМИ сообщали о тесных связях главы государства с новым премьер-министром, что нельзя сказать о его предшественнике, поскольку Ли Кэцян был соперником Си Цзиньпина в борьбе за высший пост в государстве. Ли Цян же некогда был личным секретарем нынешнего председателя КПК.

«Очевидно, что в случае с Ли Цяном его функция будет заключаться в том, чтобы трансформировать амбиции и намерения Си в политическую повестку дня, а не в том, чтобы публично расставлять противоречащие акценты… Это, вероятно, даст большую определённость нижестоящим чиновникам, но также будет и меньше возможностей для манёвра в процессе реализации политики», — сказал Кристофер Беддор, эксперт по Китаю в Gavekal Dragonomics. В воскресение станут известны имена других новых членов правительства, которые скорее всего также окажутся из числа лояльных главе государства людей.

Хэ Лифэн — глава агентства государственного планирования Китая, возможно, заменит Лю Хэ на посту вице-премьера, ответственного за экономическую политику. Он может занять обе должности сразу — это будет первый подобный случай с 1990-х годов. Работы будет много, поскольку страна всеми силами пытается вернуться к до-пандемийному состоянию экономики. Проблем тоже хватает: в последние два года экспорт стал опорой экономического роста КНР, однако мировой спрос снижается и растут опасения того, что развитые рынки могут впасть в рецессию. При этом замедлился приток инвестиций, а сфера недвижимости пока не окрепла.

Возможно, осознавая потенциальные проблемы и неопределенность, Китай установил цель годового экономического роста на уровне 5% — цифра, которую многие эксперты считают скромной и вполне достижимой. Осторожность в прогнозах важна, особенно после того, как заявленная на 2022 год цель не была достигнута, напоминает Bloomberg.