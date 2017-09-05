CCTV: россияне верны винилу за особый звук и атмосферу Казалось бы, с приходом эры CD и потоковых мультимедиа, о виниловых пластинках, популярных в XX веке, можно забыть. Однако в России и по сей день живёт множество любителей аналогового звука, которые ценят винил в первую очередь за его особые атмосферу и настроение, передаёт CCTV. 5 сентября 2017 CCTV

CCTV: ради россиян китайцы изменили рецепт традиционного блюда Чтобы привлечь россиян, но при этом сохранить и свою клиентуру из Поднебесной, питерскому ресторану китайской кухни «Харбин» пришлось разработать по две версии классических блюд, сообщает CCTV. Как отмечают владельцы заведения, несмотря на не слишком благоприятную экономическую ситуацию в России, их бизнес продолжает процветать благодаря укреплению сотрудничества между двумя странами и возросшему потоку туристов из Китая. 27 января 2017 CCTV

Трёхметровая русская шпаргалка напомнила CCTV древний китайский шедевр Во время экзамена по физике в одном из российских вузов преподаватель поймал студента со шпаргалкой, длина которой составила 3,6 метра, передаёт CCTV. Ведущая телеканала сравнивает «шпаргалищу», над которой её создатель трудился целую неделю, с историческими рукописями и знаменитой панорамой XII века. Правда, как пользоваться такой шпаргалкой, никто так и не разобрался. 21 января 2017 CCTV

CCTV: Египет как следует подготовился к возвращению российских туристов Новость о том, что Россия может возобновить самолётное сообщение с Каиром уже в январе, прозвучала в критический для египетского турсектора момент. Эта отрасль, как и вся экономика страны, сильно пострадала без российских туристов, которые перестали приезжать в Египет после крушения самолёта A321. Сегодня изменения в египетских аэропортах видны невооружённым глазом: власти потратили много сил и средств на усиление мер безопасности, сообщает корреспондент CCTV Ясир Хаким. 29 декабря 2016 CCTV

CCTV: Терапия за деньги привлекает россиян в Китае больше, чем бесплатная дома В последнее время поток пациентов из России в больницах приграничных китайских городов значительно возрос, сообщает CCTV. Несмотря на бесплатное здравоохранение дома, благодаря более высокому качеству обслуживания многие жители Дальнего Востока и других районов предпочитают за деньги обращаться к специалистам Поднебесной, подчеркивает телеканал. 6 декабря 2016 CCTV

CCTV: Китайские волонтеры своих в России не бросают Китайцы, живущие в России, всегда стараются друг друга поддерживать и ради этих целей даже основали Клуб китайских добровольцев, передает CCTV. Так, организации уже удалось спасти целую группу своих соотечественников, которых силой удерживал недобросовестный работодатель. 29 ноября 2016 CCTV

CCTV: В «черную пятницу» китайцы отправились в Россию за косметикой В последние годы из-за ослабшего рубля туристы из Китая по достоинству оценили возможность выгодного шоппинга в России, передает CCTV. Поэтому в прошедшую «черную пятницу» в российских магазинах, особенно парфюмерных, можно было встретить множество покупателей из Поднебесной. Как отмечает телеканал, российские продавцы и сами начинают понимать потенциал китайского рынка и все чаще хотят более плотно с ним работать. 28 ноября 2016 CCTV

CCTV: Мотопробег по России помог китайцу помолодеть Чтобы посетить российско-китайскую выставку, профессор Хэ Цицин из Поднебесной вместе со своими друзьями на мотоциклах совершили путешествие через Сибирь к Екатеринбургу, проделав путь, равный 6 500 километрам. По словам участников, мотопробег дался им нелегко, но красивые виды, которые им удалось увидеть, того стоили. 24 ноября 2016 CCTV

Эксперт CCTV: Россия и Китай задают тон отношениям между великими державами Таким большим соседним странам, как Россия и Китай, может быть довольно трудно уживаться вместе, однако сегодня они демонстрируют обратное, заявила аналитик Су Сяохуэй в интервью CCTV. Эксперт считает, что своим успешным сотрудничеством и партнерством Москва и Пекин подают пример нового типа отношений между великими державами. 9 ноября 2016 CCTV

Медведев: Попытки заменить ВТО суррогатами - опасная история В эксклюзивном интервью китайскому телеканалу CCTV российский премьер-министр отметил, что Москве и Пекину нужно обратить внимание на ключевые направления сотрудничества, в частности, на энергетику. Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, обе страны выступают против протекционизма, желания разрушить ВТО и за экономическую интеграцию. 4 ноября 2016 CCTV