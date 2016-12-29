CCTV: Египет как следует подготовился к возвращению российских туристов

Новость о том, что Россия может возобновить самолётное сообщение с Каиром уже в январе, прозвучала в критический для египетского турсектора момент. Эта отрасль, как и вся экономика страны, сильно пострадала без российских туристов, которые перестали приезжать в Египет после крушения самолёта A321. Сегодня изменения в египетских аэропортах видны невооружённым глазом: власти потратили много сил и средств на усиление мер безопасности, сообщает корреспондент CCTV Ясир Хаким.

Прямо сейчас с нами на связи в прямом эфире из Каира Ясир Хаким, который более подробно расскажет нам об этой новости. Ясир, мы всегда рады видеть вас у нас в эфире.



Итак, как мы знаем, ожидается, что российская делегация приедет в Каир, чтобы встретиться с местными чиновниками. Как сильно новость о том, что перелёты между Каиром и Москвой возобновятся, повлияет на туристическую отрасль Египта?



ЯСИР ХАКИМ, корреспондент: Скажу без преувеличения: это жизненно важная новость для египетского туризма, которому пришлось очень нелегко с тех пор, как в октябре 2015 года произошло крушение российского самолёта.



Ведь именно россияне составляют наибольший процент туристов, приезжающих в Египет, — более двух миллионов каждый год. И чтобы показать вам, насколько сильно эта авиакатастрофа ударила по сектору, я приведу цифры за 2015 год. Так, в том году в страну приехало 9,8 миллиона туристов, в 2016 году, уже после октябрьского крушения, эта цифра упала до 3,8 миллиона. То есть с 9,8 до 3,8 — 4 миллионов. На данный момент она составляет около 4 миллионов.



И это более чем 50-процентный спад в туристическом секторе, а это значит — меньше долларов, меньше прибыли, меньше рабочих мест, а также, очевидно, огромные трудности для всей индустрии: отелей, услуг, туристических компаний. Эта новость появилась в очень важный период, что даёт туристическому сектору возможность оправиться. И, разумеется, это положительно скажется на экономике в целом, а не только на самом туризме.



Ясер, насколько нам известно, не только Россия, но и другие страны потребовали введения определённых мер безопасности в египетских аэропортах. И власти заявляют, что на все преобразования они потратили около 43 миллионов долларов. Насколько изменились египетские аэропорты с тех пор?



ЯСИР ХАКИМ: Изменения существенные — я сам это заметил, когда много ездил в течение предыдущего месяца.



Количество контрольных пунктов возросло втрое, проверки совершаются через рентгеновские сканеры. Повсеместно установили камеры — как внутри аэропортов, так и снаружи, по периметру. Кроме того, были налажены биометрические системы контроля — это составляет завершающую стадию преобразований.



Как вы уже отметили, подготовкой персонала аэропортов занялась новая компания. И теперь даже обычные пассажиры могут почувствовать разницу. Большие перемены в системах безопасности египетских аэропортов, действительно, очевидны.



Конечно, это касается не только пассажиров, но и их багажа. Как предполагается, в случае крушения (российского. — RT) самолёта бомба была установлена в багажном отделении. Поэтому меры безопасности относительно работы багажных отделений и контрольных пунктов также были усилены. Если тот, кто приезжал в Египет год назад или раньше, снова здесь окажется, он отчётливо увидит большие изменения в плане обеспечения безопасности в аэропортах.



Дата выхода в эфир 29 декабря 2016 года.