Al Ahram: российские эксперты остались довольны аэропортом Каира Команда российских специалистов, повторно инспектировавшая систему безопасности международного аэропорта Каира, пришла к выводу, что недостатки, выявленные в ходе прошлой проверки в феврале, были устранены, пишет Al Ahram. Вместе с тем, как отмечает газета, пока точных сроков, в которые Москва отменит запрет на авиасообщение с Египтом, российские чиновники не называют. 28 июля 2017 Al-Ahram

Al-Ahram: Россия может возобновить прямые перелёты в Египет уже в январе Министр транспорта России заявил, что уже в январе Россия может снять запрет на прямые перелёты в Египет. Издание Al-Ahram напоминает, что Москва ввела запрет после того, как в октябре 2015 года самолёт с российскими туристами потерпел крушение из-за теракта. 28 декабря 2016 Al-Ahram

Al-Ahram: Российский подарок увеличил мощь египетского флота Военно-морские силы Египта официально приняли в свой состав ракетный катер Р-32 проекта «Молния», переданный из состава ВМФ России, сообщает Al-Ahram. Теперь этот корабль – один из «самых передовых» в египетском флоте, говорится в статье. 5 августа 2016 Al-Ahram

Путин: Украинский кризис вспыхнул из-за попыток США всем навязать свою волю Конфликт на Украине случился по вине США и их союзников, считает Владимир Путин. В интервью египетскому изданию Al-Ahram президент России заявил, что Вашингтон не сдержал свои обещания о нерасширении НАТО и стал «навязывать повсюду свою волю». А ЕС, по его словам, решил оторвать бывшие советские государства от России и поставить их перед выбором: «с Россией они или с Европой». 9 февраля 2015 Al-Ahram

Al-Ahram: Русский медведь вернулся в Египет «с подрезанными когтями» На фоне весьма прохладных отношений с США, власти Египта начали активное сближение с Россией и пытаются наладить с Москвой военное сотрудничество, пишет обозреватель Al-Ahram Абдель Монеим Саид. Однако, по его мнению, египтянам не следует обольщаться. Ведь Россия это не СССР, у нее другие приоритеты и интересы на Ближнем Востоке. 21 ноября 2013 Al-Ahram

Крейсер «Варяг» в египетском порту в роли посла доброй воли Российский ракетный крейсер «Варяг» зашел в порт Александрии. Это первый визит российского корабля в Египет с 1992 года. Как сообщает Al-Ahram, он предшествует поездке в Каир Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Визит министров направлен на расширение политического и военного сотрудничества России с Египтом. 11 ноября 2013 Al-Ahram