Египет
EI: российский посол отказался проходить процедуру досмотра в аэропорту Египта
Посол РФ в Египте отказался от прохождения досмотра в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха и отправился в Каир на автомобиле. Как сообщает Egypt Independent, российский консул в Египте считает, что МИД страны должен отреагировать на ситуацию.
Al Ahram: российские эксперты остались довольны аэропортом Каира
Команда российских специалистов, повторно инспектировавшая систему безопасности международного аэропорта Каира, пришла к выводу, что недостатки, выявленные в ходе прошлой проверки в феврале, были устранены, пишет Al Ahram. Вместе с тем, как отмечает газета, пока точных сроков, в которые Москва отменит запрет на авиасообщение с Египтом, российские чиновники не называют.
Veto Gate: российские СМИ восстанавливают «информационный баланс» в арабском мире
Российские медиа, такие как RT и Sputnik, успешно завоёвывают позиции в арабском мире, стремясь восстановить информационное равновесие, пишет египетский портал Veto Gate. Как полагает обозреватель сайта, именно по этой причине против подобных СМИ развернули войну международные и западные медиа.
Al-Ahram: Россия может возобновить прямые перелёты в Египет уже в январе
Министр транспорта России заявил, что уже в январе Россия может снять запрет на прямые перелёты в Египет. Издание Al-Ahram напоминает, что Москва ввела запрет после того, как в октябре 2015 года самолёт с российскими туристами потерпел крушение из-за теракта.
Al-Ahram: Российский подарок увеличил мощь египетского флота
Военно-морские силы Египта официально приняли в свой состав ракетный катер Р-32 проекта «Молния», переданный из состава ВМФ России, сообщает Al-Ahram. Теперь этот корабль – один из «самых передовых» в египетском флоте, говорится в статье.
Al-Youm Al-Sabea: Как нам выиграть пропагандистскую войну?
Война ведется не только на полях сражений, но и в информационном пространстве за умы и сердца людей. Соединенные Штаты одержали победу в холодной войне именно благодаря пропаганде, полагает Al-Youm Al-Sabea. Позднее Путин бросил вызов «самой сильной информационной машине – американской». С помощью таких каналов, как RT, Москва добилась успеха в пропагандистской войне, во многом затмив американские информационные механизмы, пишет источник.
Egyptian Streets: О предвзятости и сбалансированности - служат ли СМИ политическим интересам?
Политика диктует СМИ, как отбирать и преподносить информацию, считает студент Международной школы Брюсселя Хуссейн Абу Эита. Несовпадением политических интересов и объясняются различия тем сюжетов и форма подачи информации. Поскольку СМИ освещают события с выгодной для них точки зрения, пишет автор на страницах Egyptian Streets, к их материалам следует относиться критически.
Al-Masry Al-Youm: Атака на египетский отель была задумана как «месть» России
По признанию одного из участников нападения на ресторан отеля Bella Vista в курортном египетском городе Хургада, они планировали атаковать российских туристов, чтобы выразить свое недовольство операцией Москвы в Сирии. Однако долгие поиски россиян в городе не увенчались успехом, и в результате они напали на отдыхающих из Европы, пишет Al-Masry Al-Youm.
Египетский ведущий выдал компьютерную игру за российский авиаудар
Один из египетских телеведущих в своей программе решил продемонстрировать эффективность и точность российских ударов по позициям запрещенного в России «Исламского государства». Однако то, что он назвал «съемками со спутника», на самом деле оказалось кадрами из российской видеоигры Apache: Air Assault, сообщает Egyptian Streets.
Cairo Post: Находка российских археологов прольет свет на историю Египта
Российским археологам удалось сделать удивительную находку в Египте. В результате раскопок были найдены фрагменты стены, некогда окружавшей старейшую столицу страны - Мемфис. Об этом пишет The Cairo Post.
BNE: «Большая Европа» Путина не даст Китаю разгуляться
Российский лидер давно лелеет планы создания «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока, пишет Business New Europe. Таким образом, считает издание, Москва надеется объединиться с Евросоюзом, чтобы создать экономическое пространство в противовес Китаю, который постепенно теснит США с позиций мирового лидера.