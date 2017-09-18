EI: российский посол отказался проходить процедуру досмотра в аэропорту Египта Посол РФ в Египте отказался от прохождения досмотра в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха и отправился в Каир на автомобиле. Как сообщает Egypt Independent, российский консул в Египте считает, что МИД страны должен отреагировать на ситуацию. 18 сентября 2017 Egypt Independent

Al Ahram: российские эксперты остались довольны аэропортом Каира Команда российских специалистов, повторно инспектировавшая систему безопасности международного аэропорта Каира, пришла к выводу, что недостатки, выявленные в ходе прошлой проверки в феврале, были устранены, пишет Al Ahram. Вместе с тем, как отмечает газета, пока точных сроков, в которые Москва отменит запрет на авиасообщение с Египтом, российские чиновники не называют. 28 июля 2017 Al-Ahram

Veto Gate: российские СМИ восстанавливают «информационный баланс» в арабском мире Российские медиа, такие как RT и Sputnik, успешно завоёвывают позиции в арабском мире, стремясь восстановить информационное равновесие, пишет египетский портал Veto Gate. Как полагает обозреватель сайта, именно по этой причине против подобных СМИ развернули войну международные и западные медиа. 24 марта 2017 Veto Gate

Al-Ahram: Россия может возобновить прямые перелёты в Египет уже в январе Министр транспорта России заявил, что уже в январе Россия может снять запрет на прямые перелёты в Египет. Издание Al-Ahram напоминает, что Москва ввела запрет после того, как в октябре 2015 года самолёт с российскими туристами потерпел крушение из-за теракта. 28 декабря 2016 Al-Ahram

Al-Ahram: Российский подарок увеличил мощь египетского флота Военно-морские силы Египта официально приняли в свой состав ракетный катер Р-32 проекта «Молния», переданный из состава ВМФ России, сообщает Al-Ahram. Теперь этот корабль – один из «самых передовых» в египетском флоте, говорится в статье. 5 августа 2016 Al-Ahram

Al-Youm Al-Sabea: Как нам выиграть пропагандистскую войну? Война ведется не только на полях сражений, но и в информационном пространстве за умы и сердца людей. Соединенные Штаты одержали победу в холодной войне именно благодаря пропаганде, полагает Al-Youm Al-Sabea. Позднее Путин бросил вызов «самой сильной информационной машине – американской». С помощью таких каналов, как RT, Москва добилась успеха в пропагандистской войне, во многом затмив американские информационные механизмы, пишет источник. 26 мая 2016 Al-Youm Al-Sabea

Egyptian Streets: О предвзятости и сбалансированности - служат ли СМИ политическим интересам? Политика диктует СМИ, как отбирать и преподносить информацию, считает студент Международной школы Брюсселя Хуссейн Абу Эита. Несовпадением политических интересов и объясняются различия тем сюжетов и форма подачи информации. Поскольку СМИ освещают события с выгодной для них точки зрения, пишет автор на страницах Egyptian Streets, к их материалам следует относиться критически. 25 марта 2016 Egyptian Streets

Al-Masry Al-Youm: Атака на египетский отель была задумана как «месть» России По признанию одного из участников нападения на ресторан отеля Bella Vista в курортном египетском городе Хургада, они планировали атаковать российских туристов, чтобы выразить свое недовольство операцией Москвы в Сирии. Однако долгие поиски россиян в городе не увенчались успехом, и в результате они напали на отдыхающих из Европы, пишет Al-Masry Al-Youm. 12 января 2016 Al-Masry Al-Youm

Египетский ведущий выдал компьютерную игру за российский авиаудар Один из египетских телеведущих в своей программе решил продемонстрировать эффективность и точность российских ударов по позициям запрещенного в России «Исламского государства». Однако то, что он назвал «съемками со спутника», на самом деле оказалось кадрами из российской видеоигры Apache: Air Assault, сообщает Egyptian Streets. 13 октября 2015 Egyptian Streets

Cairo Post: Находка российских археологов прольет свет на историю Египта Российским археологам удалось сделать удивительную находку в Египте. В результате раскопок были найдены фрагменты стены, некогда окружавшей старейшую столицу страны - Мемфис. Об этом пишет The Cairo Post. 19 апреля 2015 Cairo Post