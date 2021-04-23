Egypt Today: Россия возобновляет полёты на египетские курорты

19:09 В Госдуме рассказали о поправках в закон о банках В Госдуму планируют внести законопроект, в соответствии с которым части населения помогут расплатиться с долгами по кредитам, заявил первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

19:08 В Ростовской области завели дело из-за отравления 63 детей в детсаду В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту отравления 63 детей в детском саду города Шахты. Работа учреждения приостановлена, сообщили в региональной прокуратуре.

19:08 Макрон прокомментировал нападение на сотрудницу полиции под Парижем Франция не сдастся в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Эммануэль Макрон, комментируя убийство сотрудницы полиции в городе Рамбуйе под Парижем.

19:04 Стал известен характер травмы хоккеиста «Вашингтона» Овечкина Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

18:57 Глава Еврокомиссии анонсировала саммит ЕС — США Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июне в Брюсселе в ходе визита американского президента Джо Байдена состоится саммит ЕС — США.

18:56 Премьер Франции назвал нападение на сотрудницу полиции терактом Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем) терактом.

18:50 «Газпром Арена» решит вопрос расходов из-за дополнительных матчей Евро с УЕФА и оргкомитетом Генеральный директор стадиона «Газпром Арена» Владимир Литвинов рассказал, как будет урегулирован вопрос по расходам в связи с проведением трёх дополнительных матчей чемпионата Европы — 2020.

18:40 Глава Евросовета созовёт саммит 25 мая Председатель Евросовета Шарль Мишель 25 мая созовёт очный саммит, на котором среди других тем будет обсуждаться Россия.

18:40 Хохлова отказалась сравнивать Медведеву с Загитовой Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова ответила на вопрос, кто лучше перевоплощается и вживается в роль — Евгения Медведева или Алина Загитова.

18:35 Хохлова рассказала, за что Туктамышеву можно назвать шальной императрицей Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказала мнение, почему Елизавета Туктамышева получила прозвище Императрица.

18:33 Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины Vaxzevria Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал не использовать другие препараты для второй дозы после вакцины Vaxzevria (AstraZeneca).

18:32 В Белом доме анонсировали участие Байдена в саммитах G7 и НАТО в июне Американский президент Джо Байден примет участие в саммите G7 в Великобритании 11—13 июня, а также в переговорах лидеров стран НАТО в Брюсселе 14 июня, сообщили в Белом доме.

18:29 Эксперт рассказал, как из банков крадут персональные данные Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как из банков крадут персональные данные.

18:27 На Кипре вводится жёсткий карантин с 26 апреля по 9 мая Совет министров Кипра принял решение об ужесточении карантина из-за ситуации с коронавирусом.

18:23 Убийство сотрудницы полиции во Франции расследует антитеррористическая прокуратура Расследование нападения на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем) поручено антитеррористическому отделу прокуратуры, передаёт телеканал BFMTV.

18:21 В России предложили рефинансировать ипотечные кредиты обманутых дольщиков В нацпроект «Жильё и городская среда» могут добавить пункт о вариантах решения проблемы обманутых участников долевого строительства, а их ипотечные кредиты предложили рефинансировать.

18:18 В полиции рассказали о новом виде телефонного мошенничества В пресс-службе ГУ МВД по СВАО по Москве рассказали о новом виде телефонного мошенничества.

18:16 Гендиректор «Газпром Арены» заявил, что газон выдержит проведение дополнительных матчей Евро Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что газон стадиона должен справиться с проведением трёх дополнительных матчей чемпионата Европы — 2020.

18:16 Еврокомиссар назвала долю полностью привитых от коронавируса в ЕС В Евросоюзе на текущий момент полностью привиты от коронавирусной инфекции 9,1% граждан, ещё 24,5% населения получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

18:16 Губернатор ЯНАО привился от коронавируса Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что сделал прививку от коронавируса.

18:14 Новак заявил, что «Северный поток — 2» достроят в 2021 году Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году.

18:09 Белоруссия запретила ввоз в страну товаров ряда зарубежных компаний Белоруссия в ответ на санкции Запада вводит запрет на ввоз и реализацию в стране товаров ряда зарубежных компаний. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

18:05 Двое человек потерялись на Эльбрусе Гид-проводник и туристка потерялись на Эльбрусе, последний раз люди выходили на связь 17 апреля.

18:04 Тутберидзе высказалась о возможной работе со спортивными парами Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала мнение о возможной работе со спортивными парами.

18:03 Эксперт рассказал, как избежать банковского мошенничества Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как избежать банковского мошенничества.

17:57 Третьяк подтвердил, что Панарин не сыграет за сборную России на ЧМ Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет за национальную команду на чемпионате мира в Латвии.

17:56 Посольство России отреагировало на высылку дипломата из Латвии Посольство России в Латвии назвало недружественными действиями решение латвийских властей о высылке российского дипломата.

17:48 Фёдор Лавров рассказал о своей роли в сериале «Секреты семейной жизни» Актёр Фёдор Лавров рассказал о своей роли в сериале «Секреты семейной жизни».

17:46 В Москве школьницу госпитализировали после падения на неё дерева Дерево из-за сильного ветра упало на школьницу на юго-западе Москвы, прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

17:41 Зидан назвал абсурдом слухи про исключение «Реала» из ЛЧ Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном исключении клуба из Лиги чемпионов УЕФА из-за вступления в европейскую футбольную Суперлигу.

17:38 Пляжи Сочи получили международную награду Более 30 пляжей Сочи получили международный экологический знак «Голубой флаг».

17:38 Трое жителей ЯНАО вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».

17:38 Врач рассказала подробности об аутоиммунных заболеваниях Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина рассказала подробности об аутоиммунных заболеваниях.

17:38 Танкисты ЗВО прошли контрольную проверку боеготовности Проверка боеготовности танковой армии Западного военного округа завершилась в пяти регионах России.

17:37 У Абызова диагностировали пневмонию У бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова диагностирована пневмония, его состояние стабильное, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

17:36 В Госдуме прокомментировали внесение «Медузы» в список СМИ-иноагентов Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал в беседе с RT внесение «Медузы»* в список СМИ-иноагентов.

17:35 Хохлова ответила на вопрос, почему команды Тутберидзе и Плющенко постоянно ссорятся Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказала мнение о причинах частых перепалок между представителями тренерских команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

17:30 Хохлова предположила, какое место заняли бы Навка и Песков в «Ледниковом периоде» Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказала мнение о том, какое место на шоу «Ледниковый период» могли бы занять олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и её муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

17:24 Россия может сделать сервис «Путешествую без COVID-19» обязательным Россия рассматривает возможность полного перехода на приложение «Путешествую без COVID-19» при допуске иностранцев в страну, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

17:21 Концерт «Все кантаты Баха» пройдёт в Москве 25 апреля Концерт «Все кантаты Баха» пройдёт в соборе святых Петра и Павла в Москве 25 апреля.

17:21 Клинцевич прокомментировал отношения России и Чехии Политик, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал отношения России и Чехии.

17:19 В оперштабе прокомментировали ситуацию с рейсами на курорты Египта Решение о количестве рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет принято во второй половине мая.

17:19 Свищёв прокомментировал перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести три матча группового этапа из Дублина в Санкт-Петербург.

17:14 Байден приветствовал предложение Путина о сотрудничестве по климату Американский президент Джо Байден заявил, что его обрадовало предложение российского лидера Владимира Путина о совместной работе над решением проблем климата.

17:08 Посольство России в Эстонии ответило на высылку дипломата из страны Посольство России в Эстонии считает высылку из страны российского дипломата недружественной акцией, говорится в заявлении дипмиссии.

17:06 В Госдуме объяснили отказ Кравчука ехать в Минск на переговоры Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что он больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

17:05 В Россию из Турции и Танзании вывезено более 60 тысяч человек Авиакомпании 15—21 апреля перевезли в Россию из Турции и Танзании 60,7 тыс. пассажиров, следует из сообщения Росавиации.

17:04 Листунова стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике в многоборье Россиянка Виктория Листунова заняла первое место в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.

16:56 Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на шахматном турнире претендентов Россиянин Непомнящий и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в партии 11-го тура турнира претендентов в Екатеринбурге.