Egypt Today Оригинал

Egypt Today: Россия возобновляет полёты на египетские курорты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия и Египет договорились возобновить прямые перелёты, в том числе до городов на побережье Красного моря, сообщает Egypt Today. Они были приостановлены после теракта в 2015 году, но с тех пор Египет ввёл новые жёсткие меры безопасности в своих аэропортах.
Egypt Today: Россия возобновляет полёты на египетские курорты
Reuters

Президент Египта и его российский коллега во время телефонных переговоров договорились полностью возобновить полёты между двумя странами, в особенности к городам побережья Хургада и Шарм-эль-Шейх, пишет египетское издание Egypt Today.

Перелёты между двумя странами были прекращены шесть лет назад после теракта с российским самолётом. Тогда погибли все 224 человека на борту, в основном это были российские туристы.

В январе 2018 года Россия решила возобновить полёты в Каир, после того как Египет ввёл более жёсткие меры безопасности во всех своих аэропортах.

Президент Египта приветствовал решение о возобновлении перелётов в надежде, что благодаря этому отношения между двумя странами станут лучше. И Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия намерена укрепить сотрудничество с Египтом, учитывая достижения Каира в сферах экономического и социального развития. Также Россия рассчитывает на ключевую роль Египта в обеспечении стабильности всего региона.

Лидеры также обсудили совместные проекты двух стран, включая строительство АЭС «Эль-Дабаа», проекты в экономической зоне Суэцкого канала, пишет Egypt Today.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Egypt Today Египет Африка
теги
Египет Россия туризм
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров