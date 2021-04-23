Egypt Today: Россия возобновляет полёты на египетские курорты

Россия и Египет договорились возобновить прямые перелёты, в том числе до городов на побережье Красного моря, сообщает Egypt Today. Они были приостановлены после теракта в 2015 году, но с тех пор Египет ввёл новые жёсткие меры безопасности в своих аэропортах.
Президент Египта и его российский коллега во время телефонных переговоров договорились полностью возобновить полёты между двумя странами, в особенности к городам побережья Хургада и Шарм-эль-Шейх, пишет египетское издание Egypt Today.
Перелёты между двумя странами были прекращены шесть лет назад после теракта с российским самолётом. Тогда погибли все 224 человека на борту, в основном это были российские туристы.
В январе 2018 года Россия решила возобновить полёты в Каир, после того как Египет ввёл более жёсткие меры безопасности во всех своих аэропортах.
Президент Египта приветствовал решение о возобновлении перелётов в надежде, что благодаря этому отношения между двумя странами станут лучше. И Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия намерена укрепить сотрудничество с Египтом, учитывая достижения Каира в сферах экономического и социального развития. Также Россия рассчитывает на ключевую роль Египта в обеспечении стабильности всего региона.
Лидеры также обсудили совместные проекты двух стран, включая строительство АЭС «Эль-Дабаа», проекты в экономической зоне Суэцкого канала, пишет Egypt Today.
В Госдуму планируют внести законопроект, в соответствии с которым части населения помогут расплатиться с долгами по кредитам, заявил первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
В Евросоюзе на текущий момент полностью привиты от коронавирусной инфекции 9,1% граждан, ещё 24,5% населения получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет за национальную команду на чемпионате мира в Латвии.
Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказала мнение о том, какое место на шоу «Ледниковый период» могли бы занять олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и её муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести три матча группового этапа из Дублина в Санкт-Петербург.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что он больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.