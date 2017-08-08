Горбачёв призвал Россию и США примириться, пока не стало поздно Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв призвал российское и американское руководство начать сотрудничать и искать компромиссы. Как рассказал политик в интервью изданию Аnadolu, во время холодной войны он смог найти общий язык с Западом, хотя ситуация представляла реальную угрозу ядерного конфликта. 8 августа 2017 Anadolu

Эрдоган: закупка российских С-400 никого не должна волновать Президент Турции заявил, что каждая страна принимает меры для обеспечения своей безопасности, поэтому закупка Анкарой российских С-400 не должна становиться поводом для беспокойства. Как сообщает агентство Anadolu, по словам Эрдогана, переговоры с Россией по поставке ЗРК С-400 «преимущественно» завершены. 25 июля 2017 Anadolu