Anadolu: губернатор Антальи выступил в защиту системы all inclusive

Губернатор турецкой провинции Анталья Мюнир Караоглу рассказал в интервью агентству Anadolu, что общее число посещающих регион туристов уже выросло почти в полтора раза по сравнению с началом прошлого года. Караоглу также выразил несогласие с мнением, что система «всё включено», по которой работают отели Антальи, сокращает доходы местных предпринимателей, отмечается в статье.
Число посетивших Анталью туристов выросло с начала года на 45% по сравнению с прошлым годом, сообщил губернатор этой провинции Мюнир Караоглу в интервью агентству Anadolu. По его словам, ежедневно регион посещают до 50 тыс. туристов. А уже в июне Анталья планирует принять наибольшее число туристов, или около 85 тыс. человек в сутки.
«Нынешний туристический сезон начался для Антальи крайне удачно. Число туристов здесь выросло на 45 процентов по сравнению с прошлым годом. Анталью уже посетило около 1,5 миллиона туристов», — приводит Anadolu заявление губернатора. При этом Караоглу отметил, что растёт не только количество прибывающих туристов, но и общие доходы местных предпринимателей в сфере туризма. По его словам, в Анталье уже имеется достаточно развитая туристическая инфраструктура.
Больше всего туристов приезжает в летний период — в июне, июле, августе, и частично в сентябре, поясняется в статье. «Мы стремимся увеличить число посещающих город туристов и в другие месяцы. Число туристов в мае выросло по сравнению с прошлым годом, в октябре и ноябре их будет ещё больше. Таким образом, мы продлим туристический сезон», — заявил также Караоглу.
По его словам, бытующее в обществе мнение, что система «всё включено», по которой работают отели Антальи, якобы сокращает доходы местных предпринимателей, не соответствует действительности. Нельзя утверждать, что туристы, которые пользуются этой услугой, совсем не выходят из отелей, подчеркнул губернатор в интервью Anadolu.
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