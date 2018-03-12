Welt: Египту приходится дорого платить за возвращение российских туристов

Политические потрясения и теракты привели туристическую отрасль Египта в кризисное состояние, но сейчас зарубежные гости постепенно возвращаются в страну, пишет Die Welt. Не хватает только самой крупной из прежних групп путешествующих — россиян. Чтобы вернуть их на свои курорты, Египту приходится платить, покупая у Москвы вооружения и заключая миллиардные сделки на строительство АЭС.

Революция, политические преобразования, теракты — всё это до сих пор сказывается на жизни Египта, пишет немецкая газета Die Welt. Многие туристы по-прежнему сомневаются в безопасности местных курортов, хотя для её усиления в последние годы было сделано немало: полиция и службы охраны присутствуют по всей стране — в аэропортах и гостиницах, туристических местах, на пунктах контроля на магистральных дорогах, возле пирамид, храмов и музеев, на входе в людные здания.

Однако порой контроль осуществляется небрежно, и это приводит к печальным последствиям — таким, как большой теракт в ноябре 2017 года, в результате которого погибло свыше 300 египтян.

Несмотря на существующие проблемы, туристы снова начали возвращаться в Египет, сообщается в статье. В 2017 году страну посетили 8,3 млн гостей, из них 1,1 млн — из Германии. При этом на год раньше общее число иностранных туристов в Египте составило лишь 5,4 млн. Но зарубежные гости приезжают главным образом на курорты Красного моря, тогда как в других частях страны увеличения числа туристов не наблюдается.

В 2010 году в Египте побывало 14,7 млн туристов, в том числе посещавших культурные объекты. Потом случилась революция, политические беспорядки, теракты. Самым большим ударом стало крушение российского пассажирского самолёта 31 октября 2015 года. Многие отдыхающие сразу уехали из страны. Владельцам гостиниц пришлось нелегко. Немалое число местных жителей, занятых в сфере обслуживания, потеряли работу или вынуждены были примириться со значительным сокращением зарплат.

Туристическая отрасль Египта оказалась в глубоком кризисе, многие страны официально предостерегали своих граждан от поездок в этот регион. Российские пассажирские самолёты перестали летать в Египет, авиакомпании других государств вычеркнули Шарм-эш-Шейх из своих маршрутов.

Наиболее крупную группу среди всех иностранных гостей Египта составляли россияне, подчёркивает немецкая газета. Раньше в страну приезжало порядка 3 млн туристов из России в год. С ноября 2015 года ситуация изменилась. Теперь Египет делает всё возможное, чтобы вернуть россиян.

С февраля российские самолёты возобновили полёты в Каир, но такие морские курорты, как Хургада или Шарм-эш-Шейх, по-прежнему остаются ни с чем. Переговоры о возобновлении полётов на Красное море продолжатся в апреле, пишет Die Welt.

По замечанию автора статьи, российский президент Владимир Путин, очевидно, запросил высокую цену за намечающееся возвращение российских туристов на египетские курорты. Каир и Москва договорились об интенсивном военном сотрудничестве, включающем в себя покупку вооружений египтянами у российской стороны. Кроме того, согласована миллиардная сделка по строительству атомной электростанции на побережье Средиземного моря.

В то время как международные эксперты обвиняют Египет в подавлении оппозиционных движений и в нарушениях прав человека, глава государства не волнуется по поводу выборов в конце марта, отмечает немецкая газета. Так же спокойно он относится и к более интенсивному сотрудничеству с Россией. «У Египта просто нет выбора: туризм для него — важнейший источник дохода», — утверждает Die Welt, а ни одна нация раньше не посещала Египет так активно, как россияне, причём это касается не только Красного моря, но и Нила, на берегах которого расположены многие памятники культуры.

«В Карнакском храме раньше говорили по-русски», — утверждает экскурсовод в Луксоре. Число иностранных гостей увеличилось и здесь, но это в основном туристы, которые приезжают на день из соседних областей. Автобусы привозят преимущественно путешествующих из Китая и Японии, которые осматривают Долину Царей и местные храмы, снова рассаживаются по автобусам и едут дальше. Продавцам на базарах от них ничего не перепадает, тем более что у таких туристических групп всё организовано и расписано по времени. Продавцы в частных магазинах и лавках жалуются на отсутствие платёжеспособных европейцев. К ним заглядывает немало китайских туристов, но те покупают лишь мелкие сувениры и приносят египтянам мало дохода.

Как отмечает издание, раньше соотношение между культурным туризмом и пляжным отдыхом в Египте было несколько более сбалансированным и составляло 25% и 75%, а местами даже 40% и 60%. Однако сейчас объектами культурного наследия страны интересуются лишь 10% отдыхающих, в то время как 90% предпочитают загорать у моря. Египет действительно вложил средства в развитие инфраструктуры, безопасности и в рекламу своих курортов на Красном море. В настоящее время там отдыхает довольно много немецких туристов, есть англичане и представители других европейских стран, много украинцев и гостей из государств Восточной Европы, пишет Die Welt.