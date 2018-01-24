Вести: украинских туристов пугают возвращением россиян в Египет

Украинские турфирмы предупреждают клиентов, что отдых в Египте может серьёзно подорожать уже в марте. Как сообщают «Вести», турагенты говорят, что путёвки прибавят в цене из-за курса доллара и возвращения на курорты россиян, однако эксперты считают, что такими «пугалками» они всего лишь пытаются заполнить полупустые самолёты.

Для украинцев отдых в Египте может серьёзно подорожать уже в марте. Как пишут «Вести», в турфирмах говорят, что путёвки прибавят в цене, и причины тому — курс доллара и возвращение на курорты российских туристов.

Журналисты издания сравнили цены на один и тот же отель на начало февраля и на март, и разница почти в два раза больше. Например, отель Nubian Village 5* с 24 января на неделю для двоих обойдётся в сумму $363, а с 1 марта будет стоить уже $683.

«В феврале ещё может быть ветрено, а с марта начинается высокий сезон. Это тот период года, когда египетским курортам ещё нет альтернативы и все едут именно туда. Вот отельеры и поднимают цены. Так каждый год, это сезонные изменения. А ещё у нас курс доллара сильно влияет на стоимость. Месяц назад он был 26—27 гривен, теперь 29 гривен», — объяснила «Вестям» представитель компании «Куда угодно» Маргарита Грачёва.

А в одном из столичных офисов другого крупного туроператора журналистов настойчиво агитировали бронировать тур заранее.

«С конца февраля туда полетят россияне, и египтяне поднимут цены минимум на 20%, а потом сезон, и там цены вообще пойдут вверх», — рассказали в агентстве.

Правда, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что авиасообщение с Египтом возобновится только частично, в Каир, но речи о чартерных рейсах пока не идёт.

«В ближайшем сезоне туров в Египет не будет. С чего вы вообще взяли, что они появились? Я вам больше скажу: никакой информации о том, что путёвки будут раньше лета, у нас нет», — ответили в одном из российских турагентств.

«Насколько мне известно, запрет на перелёты для россиян на регулярных рейсах снят пока только по направлению Каира. Российским операторам запрещено организовывать перелёты на побережье», — рассказал коммерческий директор компании Tez Tour Аркадий Маслов.

Скачки с ценами на путёвки он объясняет демпинговой политикой украинских операторов, которые не выполняют обязательства перед египтянами.

«Всё, что видим с нынешним ценообразованием: невывезенные своевременно туристы, отмены рейсов и другие проблемы — это всё демпинговая политика туроператоров и её следствие», — говорит он.

Эксперты объясняют, что уговорами и пугалками турагенты всего лишь пытаются заполнить полупустые самолёты. Настоящей причиной повышения цен на путёвки станет изменение операторами лётных программ и возможное возвращение на курорты европейцев.

«Туры с недельным проживанием по системе «всё включено» сейчас продаются дешевле, чем перелёт. Такого не может быть. Поэтому с марта многие туроператоры, чтобы не терять деньги, отрегулируют лётные программы и уменьшат количество рейсов. Таким образом это повлияет на возвращение стоимости туров к реальным рыночным ценам — плюс 20—30% к нынешним показателям», — сказал «Вестям» Маслов.

По его словам, существенно повлиять на стоимость путёвок могут британские и французские туристы, которые рассматривают перспективу возвращения на египетские курорты на государственном уровне.

«Бояться нужно никак не россиян. У них там у самих сейчас финансовое положение не очень, и они выкупают только самые дешёвые туры. Повлиять могут европейцы», — утверждает эксперт.