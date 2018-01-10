NBC News: Майами захлестнула волна российского «родильного туризма»

Рожать в Майами в России считается престижным, плюс ко всему — ребёнок, появившийся на свет на территории США, автоматически получает американское гражданство, передаёт NBC News. При этом, по иронии судьбы, российские «родильные туристки» очень любят селиться в жилых комплексах Trump Organization — несмотря на то, что сам президент Трамп не раз высказывался за отмену предоставления гражданства по праву рождения.

Все эти россиянки приехали в Майами рожать. Благодаря этому их дети стали гражданами США. Да-да, всё верно. Матери — россиянки, а дети — американцы.

ОЛЕСЯ РЕШЕТОВА, будущая мама: Я из тех мам, которые хотят дать своему ребёнку всё самое лучшее, что только могу.

А лучшее — это американский паспорт. Рожать в Майами в России считается престижным. И хотя это достаточно противоречивая практика, здесь всё законно. Согласно 14-й поправке к Конституции, любой, кто родился на территории США, является американским гражданином.

ОЛЕСЯ РЕШЕТОВА: Если американское гражданство, американский паспорт дадут ребёнку большие преимущества, то почему нет?

Если говорить о преимуществах, то у этих детей будет право жить и работать здесь, пользоваться системой социального обеспечения. А когда им исполнится 21, они смогут подать запрос на грин-карту для своих родителей.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы единственная настолько глупая страна, чтобы так делать.

Будучи ещё кандидатом в президенты, Дональд Трамп призывал прекратить предоставлять гражданство по праву рождения, которое, по его словам, является «самым мощным магнитом для нелегальной иммиграции».

Вы хотите отменить предоставление гражданства по праву рождения?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Его нужно отменить, да. Нужно. Они ведь что делают? Заводят ребёнка, и тут, ни с того ни с сего, никто не знает… Выбора нет.

Однако, как это ни парадоксально, жилые комплексы, носящие имя Трампа, — одни из самых популярных среди российских «родильных туристов».

ОЛЕСЯ СУХАРЕВА, будущая мама: Я живу в Trump Palace. Это очень популярное место.

Разнообразное жильё и здания, носящие имя Трампа, часто мелькают в рекламах агентств по родильному туризму, работающих с клиентами из России. Некоторые пакеты услуг, включающие медицинское обслуживание, стоят более 100 тысяч долларов за несколько месяцев.

В Москве мы нашли агентство, открыто рекламирующее американское гражданство. Оно называется «Майами-Мама». По оценкам компании, каждый год они привозят сюда порядка 100 россиянок.

СИНТИЯ МАКФАДДЕН, корреспондент NBC News: Советуете ли вы своим клиентам быть полностью честными с американскими властями, когда они подают на визу?

ИРИНА ЛЮБНЕВСКАЯ, владелица агентства «Майами-Мама»: Абсолютно.

КОНСТАНТИН ЛЮБНЕВСКИЙ, владелец агентства «Майами-Мама»: Абсолютно.

СИНТИЯ МАКФАДДЕН: Сразу сказать: «Я беременна».

ИРИНА ЛЮБНЕВСКАЯ: Да!

КОНСТАНТИН ЛЮБНЕВСКИЙ: Мы каждому клиенту говорим: «У вас есть документы, вы должны говорить правду». Это Америка. Они здесь любят правду.

СИНТИЯ МАКФАДДЕН: Некоторые американцы считают, что это неправильно, что россиянки приезжают в США, рожают здесь детей, чтобы эти дети были американцами…

ОЛЕСЯ РЕШЕТОВА: Я их понимаю. Но я не собираюсь ничего отбирать у Америки. Если я могу потратить свои деньги, то почему нет?

СИНТИЯ МАКФАДДЕН: Нет никаких признаков того, что президент Трамп или Trump Organization получают непосредственную выгоду от родильного туризма. Мы спросили об этом у компании и Белого дома, но пока никто нам не ответил.

Большое спасибо, Синтия.

Дата выхода в эфир 10 января 2018 года.