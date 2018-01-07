Пьер Ришар, Депардье и мигранты: La Croix рассказала о французских стереотипах россиян

Восприятие Франции в России до сих пор основывается на кинематографе 70-х годов и стереотипах, транслируемых российскими государственными каналами, уверена La Croix. Россиян беспокоит ситуация с мигрантами и терроризмом во Франции, а также несправедливое, по их мнению, отношение французских властей к России.

«Франция, которую я люблю, — это Пьер Ришар и Депардье», — такое мнение вкладывает La Croix в уста русских в качестве иллюстрации стереотипных суждений людей, никогда не бывавших во Франции. «Это мнение дополняется информацией из выпусков новостей государственных телеканалов, транслирующих шаблонное представление Кремля о внешнем мире», — отмечает автор статьи.

«Кажется, у вас там не всё гладко с иммигрантами и терроризмом», — таков, по мнению издания, ещё один стереотип, поддерживаемый большинством россиян. «Надеюсь, ваш президент уважает Путина и не куплен американцами», — цитирует газета слова российской учительницы, обращая внимание на то, что имени французского президента она не знает.

Взгляды, основанные на предубеждениях, встречаются и в среде российской интеллигенции, отмечает La Croix. Имеется в виду подписанное российскими деятелями искусства письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в защиту российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, подозреваемого прокуратурой Ниццы в незаконном ввозе в страну «колоссальных сумм наличности». Как утверждает издание, арест Керимова воспринимается в России как оскорбление в адрес российского государства. «Поскольку российская юстиция подчинена (неофициально) исполнительной власти, многие думают, что и за рубежом дела обстоят так же», — уверена La Croix.

При этом автор статьи подчёркивает, что многие — не значит все. Так, историк Андрей Зубов, по его словам, был «смертельно огорчён» отношением его соотечественников к делу Керимова.

О многом говорит, по мнению автора статьи, и отношение русских к истории с художником-акционистом Петром Павленским, получившим в мае 2017 года политическое убежище во Франции. Как утверждает издание, это событие, а также последующий арест художника — уже французской полицией — за поджог входа в Banque de France вызвали волну сарказма со стороны «пропутинских комментаторов». Так, газета «Ведомости» предположила, что после такого «стилистически чистого антибуржуазного жеста» французским левым «остаётся разве что устроить симпозиум на тему экспансии русского акционизма — или решиться на ремейк».