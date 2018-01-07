Heute: русские мамы обливаются с детьми на морозе — и даже не вздрагивают Россиянки выходят из дому в бикини с голенькими младенцами на руках и обливаются ледяной водой — для закалки. Так детей в России с самого рождения готовят к местным суровым зимам с их экстремально низкими температурами, пишет австрийская газета Heute. 7 января 2018 Heute

Heute: социализм «удовлетворял» женщин в два раза лучше капитализма В социалистических странах Восточного блока с сексом всё было лучше, чем на капиталистическом Западе, пишет Heute. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в ГДР и ФРГ после объединения Германии. Как сообщает издание, «коммунистки» испытывали оргазм в два раза чаще. 27 августа 2017 Heute

Heute: после двойника Ди Каприо в России объявился «близнец» Гарри Поттера В Голливуде не найдётся звёзд из России, зато в самой стране хватает двойников известных актёров, пишет Heute. Сначала был «российский Леонардо Ди Каприо», а теперь «близнец» Гарри Поттера. Молодой человек из Красноярска по имени Николай Последа как две капли воды похож на главного героя фильма о приключениях юного волшебника, отмечает австрийское издание. 30 января 2017 Heute

За пост президента Украины поборется Дарт Вейдер Одним из кандидатов на пост президента Украины стал Дарт Вейдер, сообщает австрийский журнал Heute. Знаменитый злодей из «Звездных войн», он же член «Интернет-партии Украины», пообещал превратить страну в настоящую империю, возродить ее величие и вернуть потерянные территории. 30 марта 2014 Heute

Австрийские активисты перекрыли подъезд к посольству РФ в Вене В знак солидарности с задержанными в России активистами Greenpeace участники протестной группы Resistance for Peace временно перекрыли въезд на территорию посольства РФ в Вене, сообщает Heute. Для этого был использован небольшой грузовик. 12 ноября 2013 Heute