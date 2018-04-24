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Heute: в футбол по-тихому — на ЧМ-2018 не расшумишься

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новые строгие правила могут превратить чемпионат мира по футболу в этом году в самые тихие соревнования в истории, пишет Heute. Болельщикам запретят проносить на стадион барабаны, трещотки и вувузелы, а также использовать селфи-палки, поясняет австрийское издание. За соблюдением правил будут следить российская полиция и представители фанатов.
Heute: в футбол по-тихому — на ЧМ-2018 не расшумишься
Reuters

Обычно во время футбольных матчей на трибунах громко шумят и болеют за команды, пишет Heute. Но из-за строгих правил ЧМ-2018 в России может оказаться самым тихим чемпионатом в истории, пишет Heute. Барабаны, трещотки и вувузелы нельзя будет проносить на стадион.

Причём обоснование у этого запрета очень странное, отмечает австрийское издание. В ФИФА заявили, что на ЧМ-2010 южноафриканские трубы заглушали даже самые громкие кричалки фанатов. В организации не хотят, чтобы такая ситуация повторилась. 

Но этим новые запреты не ограничиваются, продолжает автор статьи. Селфи-палки также нельзя будет проносить на матчи. Считается, что это метательное оружие, которое может представлять угрозу для игроков на поле. За соблюдением правил будут строго следить российская полиция и представители фанатов стран — участников чемпионата, поясняет издание.

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источник
Heute Австрия Европа
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болельщик Россия фанаты ФИФА футбол чемпионат мира
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