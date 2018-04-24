Heute: в футбол по-тихому — на ЧМ-2018 не расшумишься

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00:57 В Москве за сутки выпало около четверти месячной нормы осадков Специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки.

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00:31 Главы США и Южной Кореи подписали соглашение по свободной торговле Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали новое соглашение по свободной торговле между странами.

00:14 В Британии умер продюсер «Звёздных войн» Гэри Куртц Продюсер серии фильмов киносаги «Звёздные войны» Гэри Куртц скончался на 79-м году жизни в Лондоне.

23:58 Число пострадавших при пожаре в многоэтажке в Саратове возросло до шести В результате пожара в многоэтажном доме в Саратове, по последним данным, пострадали шесть человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову.

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23:47 Эксперт оценил решение ЕК подать в суд на Польшу Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил решение Еврокомиссии подать иск в суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в стране судебной реформы.

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23:29 В Челябинской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду В Челябинске проводят проверку из-за травмирования трёхлетней девочки в детсаду, сообщает URA.RU.

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23:27 На Урале могут проверить сообщения о видеозаписи с избиением подростка В Свердловской области могут проверить сообщения о видеозаписи, на которой один подросток избивает другого, передаёт URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

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23:23 Столичные власти согласовали проект строительства нового входа в Московский зоопарк Столичные власти согласовали проект строительства входа в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная», сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

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23:08 Истребители Су-30 нанесли ракетный удар по «противнику» в ходе учений в Крыму Экипажи истребителей Су-30 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа нанесли ракетный удар по авиации условного противника в небе над полигоном в Крыму.

23:05 Модрич признан лучшим футболистом года по версии ФИФА Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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22:47 Трамп заявил об огромном прогрессе в денуклеаризации Северной Кореи Американский лидер Дональд Трамп на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином заявил, что в деле денуклеаризации КНДР достигнут огромный прогресс.

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22:29 Госдеп: передача С-300 Сирии увеличит риски для сил США В США считают, что передача российского зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии может привести к усилению угрозы для американских сил в САР.

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22:19 Трамп: новая встреча с Ким Чен Ыном может пройти не в Сингапуре Президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться не в Сингапуре, а в другом месте. Об этом он сказал перед встречей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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22:05 Волкер заявил, что США не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что действия американской стороны не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине.

21:56 В Саратове из многоэтажного дома эвакуировали 75 человек из-за пожара В Саратове в Заводском районе города в многоэтажном доме произошёл пожар, из здания эвакуированы 75 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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21:01 США сертифицировали российский Ту-214 в рамках Договора по открытому небу Представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию нового российского самолёта наблюдения Ту-2140Н.

21:01 Серена Уильямс обвинила своего тренера во лжи Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала высказывания своего тренера Патрика Муратоглу, который признался в подсказке своей подопечной во время финального матча Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой.