Express: в Великобритании насчитали больше российских «спящих агентов», чем в холодную войну Судя по результатам исследования британских экспертов, в Великобритании сегодня проживает больше «спящих агентов», или агентов-нелегалов, чем во времена холодной войны. Как пишет Express, эти разведчики ценятся выше всего, поскольку их связи с разведслужбами другой страны сложно или почти невозможно отследить. 10 декабря 2017 Express

Express: британский фрегат проводил «Вице-адмирала Кулакова» из своих вод Королевский флот Великобритании отрядил фрегат Somerset HMS, чтобы «проводить» российский большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» к Северному морю — из своей «сферы интересов». Как сообщает Daily Express, подобное сопровождение со стороны британского флота — стандартная практика для ненатовских военных кораблей. 21 ноября 2017 Express

Daily Express: «Русские идут!» — и снова через Ла-Манш Великобритании снова пришлось понервничать — ещё один российский военный корабль пересёк Ла-Манш, пишет Daily Express. На этот раз — противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», который на своём пути к Северному морю через самую узкую часть пролива, Па-де-Кале, столкнулся с трудными погодными условиями. 14 ноября 2017 Express

Express: под личиной северокорейских хакеров могут скрываться Россия и Китай Осуществляя кибератаки на США, Россия и Китай могут маскироваться в цифровом пространстве под Северную Корею, заявил Express эксперт по кибербезопасности Мэтт Моррис. По его мнению, такие действия Москвы и Пекина могут привести к третьей мировой войне. 23 октября 2017 Express

МИД России о спуске триколоров в Сан-Франциско: произвол, который мешает нормальным отношениям Решение США спустить российские флаги консульства в Сан-Франциско — это произвол, который мешает нормальным отношениям Вашингтона и Москвы, приводит Express заявление МИД России. В Госдепартаменте США, однако, подчеркнули, что к триколорам отнеслись со всем уважением и отнесли их в безопасное место. 13 октября 2017 Express

Express: Тереза Мэй пообещала Прибалтике защиту от «грозной» российской армии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности защищать своих союзников в Восточной Европе «от нарастающей угрозы со стороны России», пишет Express. По словам Мэй, Великобритания готова безоговорочно выполнять свои обязательства по поддержке стран Прибалтики и Польши, даже несмотря на брексит. 30 сентября 2017 Express

Express: для отражения «российской киберугрозы» в АНБ решили присмотреться к опыту британцев США присмотрятся к новому Национальному центру кибербезопасности Великобритании для эффективной борьбы с российской киберугрозой. Об таком решении сообщили высокопоставленные сотрудники АНБ и ФБР, пишет Express. По словам сотрудника АНБ Ричарда Леджетта, Россия представляет собой наиболее изощрённую и технологически продвинутую киберугрозу для США. 26 марта 2017 Express

Британская радиослушательница: Прекратите антироссийскую пропаганду! В прямом эфире британской станции LBC радиослушательница пожаловалась на засилье антироссийской пропаганды и предупредила о неосознанном стремлении к войне. Как сообщает Express, слушательница Ивонн также заявила, что Владимир Путин «не хуже и не лучше нашего правительства», но не вмешивается во все конфликты по всему миру, как Великобритания. 2 октября 2016 Express

Express: Узнать о событиях в Германии немцам помогают британские СМИ и RT Ключевые немецкие издания не очень любят критиковать политику Ангелы Меркель и часто обходят молчанием проходящие в стране акции протеста, поэтому немцам приходится искать информацию в зарубежных СМИ, пишет Express. Кроме того, в Германии подвергают цензуре комментарии читателей, отмечается в статье со ссылкой на сравнительное исследование болгарского инфопортала. Авторы рекомендуют тем, кто хочет понимать «реальную ситуацию в Германии», следить за новостями при помощи британской прессы или RT. 17 августа 2016 Express

Генерал НАТО: Путин может «в одночасье» объявить войну альянсу Владимир Путин приготовил российские войска к «молниеносному» захвату Восточной Европы, предупреждает генерал Ричард Ширрефф, ранее занимавший пост заместителя Верховного главнокомандующего объединенными ВС НАТО в Европе. Как сообщает Express, Ширрефф настаивает на том, чтобы члены НАТО укрепили оборону, существенно нарастив свое присутствие в Польше. 24 июля 2016 Express