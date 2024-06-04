Express: бессознательно ведёт к третьей мировой — американский сенатор о разрешении Байдена Украине использовать оружие США для атак по России

00:59
Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе и Курской области
Режим предупреждения о ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе 5 июня в 00:37, отменили.
00:45
Ракетную опасность объявили в Курской области
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Курской области. Об этом сообщил в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
00:41
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
00:36
ВСУ за сутки 30 раз обстреляли ДНР, ранены десять мирных жителей
Населённые пункты Донецкой Народной Республики за минувшие сутки 30 раз подвергались обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В результате этого пострадали десять мирных жителей.
00:31
Галузин: переговоры по Украине требуют признания нынешних территориальных реалий
Москва открыта к переговорам по Украине, однако их проведение требует признания текущих территориальных реалий.
00:21
Захарова — о санкциях США против МУС: либеральный постмодерн биполярности
Принятие палатой представителей США закона о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), угрожающего арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, — проявление «закона по-американски».
00:13
Палата представителей США поддержала санкции против МУС
Законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), который угрожает арестом главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, встретил поддержку в палате представителей США.
00:06
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в городе Херсоне, находящемся под контролем киевского режима. Такую информацию приводит украинское издание «СТРАНА.ua».
00:01
В РГСУ выяснили, когда население России может составить 350 миллионов
Население России может составить 350 млн человек через два-три поколения. К такому выводу в ходе исследования (есть в распоряжении RT) пришли учёные Российского государственного социального университета (РГСУ).
00:00
Дивеев: в чемпионской гонке РПЛ болел за «Динамо», это братская команда
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что болел за «Динамо» в чемпионской гонке прошлого сезона.
23:52
В Петербурге главу строительной компании осудили за гибель рабочего
Красносельский районный суд Петербурга приговорил главу строительной компании ООО «СтройГруппа» Андрея Свиргунова к одному году условного срока по делу о гибели рабочего на строительном объекте.
23:47
Минэкономразвития предлагает разрешить заселять в отели по водительским правам
Минэкономразвития предложило начать заселять в российские отели по водительским удостоверениям в 2025 году.
23:41
Газзаев: категорически против назначения Николича в ЦСКА
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера армейского клуба.
23:40
Избирком Индии подтверждает победу «Национального демократического альянса» Моди
Парламентское большинство на всеобщих выборах в Индии получил «Национально-демократический альянс», возглавляемый партией премьер-министра Нарендры Моди.
23:40
В Полтаве произошли взрывы
Взрывы произошли в Полтаве на Украине.
23:31
Суд в Москве арестовал двух женщин, написавших «ГУР» на памятнике Жукову
Суд в Москве арестовал двух женщин, которые написали аббревиатуру ГУР на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре столицы.
23:31
В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС
Украинский дрон-камикадзе атаковал заправочную станцию в Еленовке Донецкой Народной Республики.
23:24
Глава ФБР: США может грозить террористическая атака, подобная «Крокусу»
Соединённым Штатам может грозить террористическая атака, подобная теракту в «Крокус Сити Холле».
23:22
Агент сообщил, что Зайнутдинов не планирует возвращаться в РПЛ
Евгений Новиков, агент полузащитника «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова, высказался о возможном возвращении футболиста в РПЛ.
23:14
Американский беспилотник-разведчик продолжает летать в 170 км от Ялты
Американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 обнаружился к югу от Крымского моста, включив радиолокационный ответчик, сообщает «Военная хроника».
23:10
Во Львовской области Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии ввели во Львовской области Украины.
23:08
Посольство США в Киеве предупредило своих граждан о рисках «застрять» на Украине
Американское посольство в Киеве выпустило предупреждение для людей с двойным, американо-украинским гражданством. Им предлагается не приезжать на Украину, так как с 1 июня есть риск, что их больше не выпустят обратно.
23:04
Эдвардс: наш поединок с Махачевым — это серьёзный вызов для каждого
Обладатель титула UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым.
22:54
По факту гибели девочки, выпавшей из кабины трактора в Адыгее, возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, выпавшей из кабины трактора в Адыгее.
22:53
Словения официально признала Палестину в качестве суверенного государства
Словения официально признала Палестину в качестве независимого и суверенного государства. Об этом говорится в сообщении словенского Министерства иностранных дел.
22:48
Макаренко одержала победу в финальном забеге на 60 метров на Никольской
Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко победила в финальном забеге на 60 метров на Никольской.
22:41
СК: мужчину убили ударом ножа в сердце в парке на востоке Москвы
Мужчина убит ударом ножа в сердце в парке на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном СК.
22:37
Избранный президент Мексики поблагодарила Россию и Путина за поздравления
Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум поблагодарила Россию и президента Владимира Путина за поздравления с победой на выборах.
22:36
Валиева впервые выступит в шоу Навки 22 июля
Российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
22:36
Актёр из сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл умер на 100-м году жизни
Британский актёр Уильям Расселл, сыгравший школьного учителя в первых двух сезонах сериала «Доктор Кто», умер в возрасте 99 лет.
22:25
Гладков: три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Шебекине
Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА на служебный автобус с сотрудниками сельхозпредприятия в Шебекине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
22:21
В ПСЖ недовольны словами Мбаппе о клубе
В ПСЖ остались недовольны словами бывшего нападающего Килиана Мбаппе.
22:19
RT: Германию очень привлекают залежи лития в Донбассе
Германия очень заинтересована в литии, залежи которого есть в Донбассе, поэтому готова вкладывать миллиарды в конфликт на Украине, отмечает военкор RT Игорь Жданов.
22:19
Ямальские спасатели напомнили туристам о необходимости регистрации маршрутов
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу напомнили туристам о необходимости регистрации маршрутов.
22:09
В Сумской области Украины ввели аварийное отключение света
В Сумской области на северо-востоке Украины ввели аварийное отключение электроэнергии.
22:08
В Подмосковье пройдёт более 2,3 тысячи спортивных мероприятий в течение лета
В Московской области состоится более 2,3 тыс. спортивных и физкультурных мероприятий в течение лета.
22:06
Интерпол отказался разыскивать польского судью Шмидта, бежавшего в Белоруссию
Интерпол не стал выдавать «красную карточку» в отношении польского судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию, сообщила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак.
22:04
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс
Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс в Сирии.
22:03
Чемпион мира Шубенков стал последним на забеге на Неделе лёгкой атлетики
Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков расположился на третьей позиции в беге на 60 м с барьерами.
21:59
Посол Польши спешно покинул ресторан в Екатеринбурге после вопроса об Украине
Посол Польши Кшиштоф Краевский после встречи с русским поляком — активистом в Екатеринбурге спешно покинул ресторан. Это случилось после вопроса о поддержке Украины. Марчин Миколаек рассказал RT, что он обедал в кафе, когда туда пришёл польский дипломат.
21:55
Экономист Лизан высказался о желании Турции вступить в БРИКС
Экономист Иван Лизан прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о желании страны вступить в БРИКС.
21:52
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
21:51
Команда RT Arabic сняла документальный фильм «Ханджар» в Султанате Оман
Весной съёмочная группа RT Arabic отправилась в путешествие по одной из самых интересных стран Персидского залива — Оману. Команда RT Arabic сняла фильм о дружбе России и Султаната через призму сотрудничества двух музеев: в 2018 году в Эрмитаже на постоянной основе появился зал Омана, а в Национальном музее в Маскате вскоре откроется зал Эрмитажа.
21:49
Бузова победила в шоу-забеге на Никольской улице в Москве
Певица Ольга Бузова одержала победу в шоу-забеге в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.
21:48
В Курганской области задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности
В СУ СК России по Курганской области заявили о задержании подозреваемого в убийстве 19-летней давности.
21:47
Фестивали ко Дню молодёжи состоятся более чем в 35 регионах России
В Федеральном агентстве по делам молодёжи (Росмолодёжь) заявили, что 29 июня более чем в 35 регионах России пройдут фестивали ко Дню молодёжи.
21:47
В Истре выявили ещё один объект археологического наследия
В Московской области утвердили границу территории объекта археологического наследия «Культурный слой города Истра, начало XVIII — конец XIX веков».
21:47
Врач Бондаренко рассказал о способах избежать перегрева
Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко назвал способы избежать перегрева в жару.
21:46
Воспитанник детского центра утонул в море в Калининградской области
Воспитанник Центра содействия семейному устройству детей «Наш дом» утонул в море в Зеленоградске Калининградской области.
21:45
На Гоголевском бульваре в Москве появился шахматный клуб
В столице на центральной аллее Гоголевского бульвара в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся шахматный клуб.