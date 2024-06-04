Продолжит конфликт на Украине — Washington Post о разрешении Киеву использовать оружие США для атак по России

США разрешением Украине использовать американское оружие для ударов по территории России способствуют лишь продолжению войны на истощение вместо того, что работать над прекращением конфликта, пишет The Washington Post. Более того, вопреки надеждам Запада и Украины, это решение не позволит ВСУ переломить ход конфликта.

Решение администрации президента Джо Байдена одобрить использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России не позволит Киеву переломить ход украинского конфликта.

Как отмечает The Washington Post, единственная причина, по которой это решение имеет важное значение — оно знаменует собой «ещё один виток спирали «око за око», которая постоянно повышает риски более масштабной войны, не предлагая пути к её преккращению».

Издание полагает, что даже если ВСУ американским оружием будут наносить удары по линиям снабжения на территории самой России, российские силы приспособятся, как и к предыдущим шагам США, например, решениям по поставкам систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16. В конце концов, американское оружие регулярно используется для нанесения ударов по российским линиям снабжения и командным пунктам на востоке Украины, но Россия, тем не менее, неуклонно добивается там военных успехов.

При этом решение Вашингтона не только не принесёт успехов ВСУ, но и может стать проблемным. Дело в том, что США в очередной раз предприняли серьёзные изменения в политике реактивно — в ответ на военные действия России, а не в рамках более широкой стратегии прекращения конфликта. Таким образом, решение лишь способствует продолжению изнурительной войны на истощение.