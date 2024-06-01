Нехватка рабочей силы на украинских предприятиях — Bloomberg назвал ещё одно преимущество России в конфликте на Украине

Призыв на военную службу и массовый отток рабочей силы за границу снижают производительность труда на украинских предприятиях, что даёт России с её огромными ресурсами очередное преимущество в конфликте на Украине, пишет Bloomberg. При этом, подчёркивает новостное агентство, на этот раз западные союзники Киеву помочь не смогут.

Дефицит рабочей силы на Украине начинает ощущаться всё более остро. Как отмечает Bloomberg, та же нехватка людей, которая ослабила украинские войска, также снижает производительность труда на заводах, стройплощадках, на предприятиях в сфере услуг и шахтах страны.

Закон о мобилизации, вступивший в силу в середине мая, направлен на пополнение вооружённых сил Украины сотнями тысяч военнослужащих. Однако нехватка трудоспособных работников становится бременем для крупных и малых предприятий, которые составляют основу экономики военного времени.

Новостное агентство уточняет, что в дальнейшем проблема будет только обостряться. Но западные союзники Киева, которые пришли ему на помощь в вопросе нехватки вооружения и боеприпасов, на этот раз помочь не смогут — Владимиру Зеленскому придётся самому пытаться восполнять пробелы, оставленные мобилизацией и миграцией. Это станет ещё одним преимуществом для России с её огромными ресурсами.

Основной причиной нынешних проблем считается тот факт, что многие украинцы после начала конфликта либо покинули страну, либо отправились на фронт. Однако, несмотря на резкий рост зарплат в условиях нехватки рабочей силы в военное время, даже те украинцы, кто мог бы выйти на работу, не спешат устраиваться в крупные компании и на предприятия вдали от дома, опасаясь военкомов.