В конфликте на Украине наступит переломный момент, когда ВСУ придётся решить: «пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины». Именно поэтому главная угроза для Владимира Зеленского исходит именно от украинской армии, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Нельзя сказать, что эти вооружённые силы скоро исчезнут, но они испытывают серьёзную нехватку живой силы, как это было с Вермахтом в период Второй мировой войны. Он сохранял жизнеспособный военный потенциал до самого конца войны. Однако он потерял превосходство, перевес в численности, действовал на пределе возможностей и терпел поражения по всему фронту.





Такая же история с украинцами. Им недостаёт личного состава, военного оснащения, однако это по-прежнему структура, которая просто так никуда не исчезнет. Украинскую армию нельзя победить в одночасье. Однако наступит переломный момент, когда профессиональные военные поймут: всё потеряно, ничего уже не сделать. Нет никакой волшебной формулы, никакая «тяжёлая артиллерия» неожиданно не придёт на помощь, чтобы переломить ситуацию. И в этот момент военным придётся принять решение: пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины, и вмешаться, чтобы отстранить Зеленского от власти. Полагаю, главная угроза для Зеленского исходит именно от вооружённых сил. Если он потеряет доверие военных и структур, то для него всё будет кончено.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Что ж, вы, как обычно, опережаете меня на пару шагов. Я собирался спросить вас, что приведёт к окончанию войны? Потому что, если послушать Зеленского, он никогда не пойдёт ни на какие уступки. Он не считает Владимира Путина тем, с кем вообще имеет смысл даже просто вести разговор. Однако вы упомянули правительство: разве украинские власти на деле не вассалы Госдепартамента? То есть, если Джо Байден или Энтони Блинкен велят Зеленскому уйти с поста, разве он этого не сделает?

СКОТТ РИТТЕР: Если США откажутся от Зеленского, то с ним как с президентом Украины будет покончено. Каков будет итог: убьют ли его, вынудят покинуть страну, организуют госпереворот… У меня нет хрустального шара, чтобы сказать точно. Но, как только США от него откажутся или в случае, если от него откажутся НАТО либо Европа, всё будет кончено, поскольку это единственная причина, по которой он у власти. Он просто посредник, через которого ресурсы на миллиарды долларов, наличные и военная техника, которую можно продать на чёрном рынке, попадают на Украину.



Дата выхода в эфир 31 мая 2024 года.