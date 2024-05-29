Daily Telegraph: Украина протянет лишь несколько месяцев, если Запад потеряет к ней интерес

В США и Европе украинский конфликт отходит на второй план в связи с местными выборами. В Киеве переживают, что могут лишиться западной поддержки, в то самое время как Москва консолидирует свои силы, пишет обозреватель The Daily Telegraph Лиза Хаселдайн.

Конфликт на Украине достигает критической точки, поскольку интерес союзников к её поддержке снова рискует ослабнуть. Запад больше заботят собственные грядущие выборы, что вызывает беспокойство в Киеве, пишет обозреватель The Daily Telegraph Лиза Хаселдайн.

При этом, по её словам, российский президент сигнализирует, что будет рад прекратить боевые действия при сохранении территории, которую уже контролируют его войска. Такое «бодрое настроение» Путина не должно удивлять. Он знает, что на данный момент у него есть преимущество.

Обход санкций и укрепление связей с Китаем, Ираном и КНДР, позволили Москве перестроить экономику. В то время как ВСУ вынуждены ждать поступления западной помощи и оружия, Россия расширяет производство боеприпасов, которые соответствуют западным по качеству и намного превосходят их по количеству, отмечает автор статьи.

Украина вскоре пополнит ряды своей армии благодаря новому закону о мобилизации, расширяющему призывной возраст. Но суровая реальность такова, что у страны могут закончиться мужчины, способные участвовать в боевых действиях, подчёркивает Хаселдайн.

На её взгляд, команду Зеленского тревожит то что, поскольку внимание по обе стороны Атлантики переключается на внутренние выборы, а лидеры вынуждены выбирать между внешними и внутренними приоритетами, борьба Украины отойдёт на второй план. У него есть веские основания так думать.

Несмотря на призывы Зеленского, Байден, скорее всего, пропустит запланированный саммит в Швейцарии. Очевидно, американский президент предпочтёт поехать на сбор средств в Калифорнии с участием голливудских звёзд, рассуждает автор статьи.

«По мере того, как Путин консолидирует силы, а Запад теряет интерес, всё больше крепнет впечатление, что Украине осталось сопротивляться всего несколько месяцев. Пока здесь (в Британии. — ИноТВ) гремят всеобщие выборы, мы не должны забывать о войне на востоке», — предупреждает Хаселдайн.