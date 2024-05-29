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Telegraph: Зеленского разочарует грядущий саммит НАТО

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На предстоящему саммите НАТО Украине не продвинется по пути к членству в альянсе, сообщает The Daily Telegraph. Это решение станет разочарованием для Зеленского, которого уже предупредили, чтобы он не требовал от членов блока «невозможного», говорится в статье.
Telegraph: Зеленского разочарует грядущий саммит НАТО
AP

На грядущем саммите НАТО Украина не продвинется дальше на пути к членству в альянсе из-за опасений, что блок может оказаться втянут в конфликт с Россией, сообщает The Daily Telegraph.

На фоне подготовки к двухдневному саммиту в Вашингтоне, посвящённому 75-летию организации, Германия и Соединённые Штаты настойчиво предостерегают от установления для Киева чётких сроков.

«Они очень скептически относятся к тому, чтобы в этом году продвинуть Украину дальше по пути к полноправному членству в НАТО», — заявил изданию осведомлённый источник.

Этот же источник добавил: «США, возможно, не так встревожены, как Германия, но есть обеспокоенность по поводу угрозы со стороны России для остальных членов альянса».

Ожидается, что данное решение разочарует Зеленского, которого уже предупредили, чтобы он не требовал от НАТО «невозможного».

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Daily Telegraph Великобритания Европа
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