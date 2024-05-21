Weltwoche: швейцарские дипломаты выставляют себя на посмешище, пытаясь спасти провальную проукраинскую конференцию

Ряд стран отказался от участия в «проукраинской» конференции в Бюргенштоке, и швейцарские дипломаты бросились обвинять их в «пророссийской позиции». Тем самым Берн «выставил себя на посмешище», — считает шеф-редактор Die Weltwoche, показал ещё раз, что занимает далеко не нейтральную позицию в конфликте и не может быть посредником. Конференция тем самым «не стоит выеденного яйца», — констатирует Роджер Кёппель.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Какие самые важные новости волнуют нас в Швейцарии? Бюргеншток, Бюргенштокская конференция. До СМИ постепенно доходит, что она не стоит выеденного яйца, что масштабные заверения и ожидания могут не оправдаться. Только после того, как в (газете. — ИноТВ) Sonntagsblick, в замечательной редакционной статье главного редактора был поставлен вопросительный знак над тем, что это не мирная конференция, «а лишь путь к мирной конференции».

Было получено много отказов. Важные страны не приедут, например, Бразилия. И теперь Швейцария и КДИД* снова завели себя в дурацкую ситуацию, когда все эти отказы интерпретируются швейцарским государством, конфедерацией, как заявление в пользу русских. И уже только одна эта реакция показывает... одна эта ошибочная реакция конфедеративного департамента иностранных дел показывает однобокость этой конференции.

Тот факт, что «все, кто не принимает участия, автоматически становятся за Россию», показывает, что эта конференция, очевидно, является проукраинской конференцией в глазах наших дипломатов, нашей дипломатической службы и нашего министра иностранных дел. Тем самым наше внешнеполитическое ведомство просто выставляет себя на посмешище, пытаясь действовать как своего рода арбитр на мировой арене: «это те, кто за Россию, это те, кто за Украину».

Итак, из хорошего в этой ужасной конференции в Бюргенштоке только то, что весь этот шум, вся интеллектуальная путаница и пренебрежение нейтралитетом, которые мы наблюдаем в Берне, — всё это теперь прекрасно проиллюстрировано. В волшебном Бюргенштоке, кстати, одном из самых красивых мест Швейцарии. То есть, нет ни слова против Бюргенштока, это что-то великолепное... но насколько здесь дилетантская политика, как они бездельничают, это бросается в глаза.

Кстати, федеральная администрация выставляет себя на посмешище и по другому поводу. Они всегда проталкивали слухи о том, что приедет Байден, что примет участие и американский президент Байден. Этот слух распространялся и распространялся так долго, пока американский посол из посольства в «дырки от пончика»**, как вы помните, не был вынужден вмешаться, чтобы постановить, что Байдена не будет на Бюргенштоке. Он теперь внезапно тоже за Россию?

То есть, вы (зрители Weltwoche. — ИноТВ) отметили это здесь, и журналисты за пределами Weltwoche тоже это заметили. Швейцарские власти, дипломатическая служба, министерство иностранных дел, ведомства ужасно зарапортовались. Они выставили себя на посмешище.

Дата публикации 20 мая 2024 года

* Конфедеративный департамент иностранных дел – официальное название МИД Швейцарии (прим. ИноТВ)



** Скотт Миллер, посол США в Швейцарии, в марте 2024 года назвал Швейцарию «дыркой от пончика». По его словам, НАТО — это пончик, а Швейцария — это дырка внутри него, потому что страна неохотно присоединяется к санкциям против России и недостаточно, по оценке США, поддерживает Украину.