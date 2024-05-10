Reuters Оригинал

Reuters усомнился в нейтралитете Швейцарии из-за «саммита мира» по Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Предстоящий в Швейцарии «саммит мира» по украинскому конфликту является демонстрацией того, как интересы страны в экономике и безопасности всё больше совпадают с интересами Запада, пишет Reuters. Западные дипломаты и эксперты считают, что вместо того, чтобы положить конец конфликту, на саммите лишь будет предпринята попытка изолировать Россию.
Reuters усомнился в нейтралитете Швейцарии из-за «саммита мира» по Украине
АР
Предстоящий «саммит мира» по Украине, вместо того чтобы стать самой амбициозной заявкой нейтральной страны выступить посредником в конфликте, демонстрирует, как интересы Швейцарии в экономике и безопасности всё больше совпадают с интересами Запада, пишет Reuters.
 
Как отмечает новостное агентство, этого мнения придерживаются как швейцарские сторонники более тесного сотрудничества с Западом, так и националистические оппоненты, которые утверждают, что Швейцария отказывается от своего традиционного нейтралитета.
 
По мнению западных дипломатов и швейцарских экспертов по внешней политике, вместо того, чтобы положить конец конфликту, саммит намерен работать над смягчением рисков, связанных с конфликтом на Украине и попыткой изолировать Россию. «Речь пойдёт о поддержке Украины, а не о наведении мостов к немедленному миру», — заявил бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниел Уокер.
 
В Министерстве иностранных дел Швейцарии в комментарии Reuters заявили, что нейтралитет страны является постоянным, однако уточнили, что «быть нейтральным не значит быть безразличным».
 
При этом бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер заявил, что интересы бизнеса и безопасности Швейцарии в подавляющем большинстве связаны с Западной Европой, Северной Америкой и их союзниками, что делает стратегически необходимой поддержку Украины. По его словам, все заявления правительства страны о нейтралитете этого не изменят. «Ни русские, ни наши западные союзники не считают нас нейтральными», — добавил Борер.
 
Сторонники более тесного сближения с Западом отмечают, что Швейцария почти полностью окружена странами НАТО, которые выступают в качестве буфера против потенциальных внешних угроз.
 
«Нейтралитет это отговорка для страны, которая, по сути, отказывается от безопасности, которую обеспечивают другие», — приводит Reuters слова члена швейцарского парламента от социал-демократов Франциски Рот. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Reuters США Северная Америка
теги
Запад саммит спецоперация России на Украине Украина Швейцария
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров