Предстоящий в Швейцарии «саммит мира» по украинскому конфликту является демонстрацией того, как интересы страны в экономике и безопасности всё больше совпадают с интересами Запада, пишет Reuters. Западные дипломаты и эксперты считают, что вместо того, чтобы положить конец конфликту, на саммите лишь будет предпринята попытка изолировать Россию.

Предстоящий «саммит мира» по Украине, вместо того чтобы стать самой амбициозной заявкой нейтральной страны выступить посредником в конфликте, демонстрирует, как интересы Швейцарии в экономике и безопасности всё больше совпадают с интересами Запада, пишет Reuters.

Как отмечает новостное агентство, этого мнения придерживаются как швейцарские сторонники более тесного сотрудничества с Западом, так и националистические оппоненты, которые утверждают, что Швейцария отказывается от своего традиционного нейтралитета.

По мнению западных дипломатов и швейцарских экспертов по внешней политике, вместо того, чтобы положить конец конфликту, саммит намерен работать над смягчением рисков, связанных с конфликтом на Украине и попыткой изолировать Россию. «Речь пойдёт о поддержке Украины, а не о наведении мостов к немедленному миру», — заявил бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниел Уокер.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии в комментарии Reuters заявили, что нейтралитет страны является постоянным, однако уточнили, что «быть нейтральным не значит быть безразличным».

При этом бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер заявил, что интересы бизнеса и безопасности Швейцарии в подавляющем большинстве связаны с Западной Европой, Северной Америкой и их союзниками, что делает стратегически необходимой поддержку Украины. По его словам, все заявления правительства страны о нейтралитете этого не изменят. «Ни русские, ни наши западные союзники не считают нас нейтральными», — добавил Борер.

Сторонники более тесного сближения с Западом отмечают, что Швейцария почти полностью окружена странами НАТО, которые выступают в качестве буфера против потенциальных внешних угроз.

«Нейтралитет — это отговорка для страны, которая, по сути, отказывается от безопасности, которую обеспечивают другие», — приводит Reuters слова члена швейцарского парламента от социал-демократов Франциски Рот.