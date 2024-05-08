RTS: большинство швейцарских компаний продолжают экспорт в Россию

Санкции не испугали швейцарских производителей: большинство из них не стали покидать российский рынок и останавливать местные заводы, рассказывает RTS. Государственный секретариат по экономике напоминает, что их деятельность полностью законна, потому что под запрет попали лишь военные грузы двойного назначения и люксовые товары.

Несмотря на украинский конфликт, большинство швейцарских брендов по-прежнему продаются на российском рынке, пишет RTS. По предварительным данным, в 2023 году экспорт Швейцарии превысил 2,6 млрд франков, главным образом благодаря фармацевтической продукции (2,1 млрд франков): на лекарства и другие медицинские товары санкции не распространяются из гуманитарных соображений.

При этом в подсчётах не учитывалась продукция швейцарских компаний, произведённая в России. Например, шесть заводов Nestlé, где трудятся 6 тыс. человек, выпускают шоколад под маркой «Россия», хлопья на завтрак, растворимый кофе, мороженое и корм для животных. При этом в последнем заявлении корпорация подчёркивала, что «переориентировала свою деятельность на поставку основных продуктов питания для местного населения».

Хотя деятельность швейцарских компаний в России вызывает этические разногласия, она полностью законна. Государственный секретариат по экономике (SECO) напоминает, что на данный момент санкциями запрещён экспорт в Россию лишь военных грузов двойного назначения и люксовых товаров, чья закупочная цена превышает 300 франков.