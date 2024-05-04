Welt: рост авиаперевозок в России показывает провал западных санкций

В 2023 году российские авиакомпании показали рост числа взлётов-посадок — на 20 тыс. Газета Die Welt называет это свидетельством провала авиасанкций, которые задумывались как одни из самым чувствительных для России. Политики разочарованы невозможностью заблокировать обходные пути поставок.

Запрет на продажу, ремонт и обслуживание самолётов стал одной из первых санкционных мер Запада против России. Но «центральные санкции Запада против России не имеют никакого эффекта», — констатирует немецкая газета Die Welt, «самолёты западного дизайна продолжают обслуживаться и эксплуатироваться, хотя Европа и США запретили поставку запасных частей».

Если в 2022 году количество авиарейсов снизилось, то в 2023 оно снова начало расти. За прошлый год было совершено на 20 тыс. взлётов больше, чем в 2022 году, а их общее количество достигло 1,28 млн. При этом санкции против российской авиации считались одними из самых чувствительных. «До многих важных регионов (России. — ИноТВ) можно добраться только на самолёте», а поскольку на рынки преобладал Airbus и Boeing, то без запчастей они оказались бы отрезанными и «Россия была бы решительно ослаблена».

«Этот план провалился», — пишет Die Welt. Он натолкнулся на невозможность или, как отмечает издание, нежелание западных фирм отказаться от поставок на российский рынок. Отчёт Мюнхенского института экономических исследований (ifo) указывает на соседние с Россией страны, как источник поставок санкционированных товаров. В том числе деталей для российского авиафлота, состоящего из более 1 тыс. самолётов.

«Политики теперь призывают к более жёстким действиям против нарушителей санкций». Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в связи с этим призывает обратить внимание ЕС на Китай и другие страны, продолжающие торговать с Россией.

«Однако все эти санкции не могут быть полностью эффективными, если такие страны, как Китай, продолжат поставлять в Россию материалы военного значения, а также товары двойного назначения», — заявила Бербок Die Welt.

Её коллегу, главу внешнеполитического комитета бундестага Михаэля Рота, однако, больше беспокоит то, что «Китай и Индия заменили членов ЕС в качестве наиболее важных покупателей экспорта российских энергоносителей» и тем самым позволяют финансировать российский импорт. Он считает, что санкции работают «хотя и не так быстро и всесторонне, как хотелось бы».