Foreign Policy: западным санкциям не удалось закрыть небо для российских самолётов

Российские туристы продолжают летать на курорты Турции и Таиланда, а авиакомпании попутно проводят в этих странах техническое обслуживание самолётов. Foreign Policy уверен, что попытки надавить на эти страны для соблюдения санкций, запрещающих обслуживать самолёты из России, не будут иметь успеха, так как слишком многие государства чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы игнорировать западные требования.

Курорты Турции, Таиланда, ОАЭ, Египта и Мальдив активно посещаются россиянами. Foreign Policy обеспокоен не только тем, что несмотря на украинский кризис «россияне могут позволить себе поездку в отпуск за границу, но и тем, что они делают это на российских самолётах Boeing, санкционированных правительством США».

Издание напоминает, что после начала конфликта на Украине США обязали лизинговые компании забрать самолёты из России, но российское правительство успело национализировать порядка 400 самолётов, из которых 180 получили новую регистрацию, а остальные используются как источник запчастей. Столкнувшись с невозможностью забрать летающие машины, США и ЕС, запретили Boeing и Airbus обслуживать российские самолёты, в том числе и в не западных странах. Даже заправка таких самолётов формально подпадает под санкции Запада.

Всё это должно́ было сделать невозможным эксплуатацию машин Boeing и Airbus, но они по-прежнему доставляют туристов на курорты Турции и Таиланда. Foreign Policy уверен, «то, что происходит с этими самолётами Boeing, пока они находятся на взлётно-посадочной полосе в Анталии, Пхукете, Дубае» и является ответом на вопрос, как России удаётся дальше эксплуатировать свои самолёты. Санкции не соблюдаются — российские самолёты заправляют и ремонтируют, констатирует издание.

Особенно важным журнал считает ремонт, так как такие страны, как Турция «имеют доступ к запчастям, которых больше нет в России». Американский журнал утверждает, что российские компании испытывают проблемы с получением новых деталей, «особенно трудно достать более крупные компоненты, такие как двигатели и шасси», — пишет Foreign Policy, ссылаясь на Aviation Week. Официально «Аэрофлот» не сообщает, где он ремонтирует самолёты Boeing. Говоря про Airbus, главный российский авиаперевозчик заявлял о ремонте самолётов в Иране.

Журнал считает Турцию важнейшим направлением для России, так как именно туда совершается больше всего рейсов — более 400 в неделю. Хотя крупнейшие операторы наземного обслуживания Турции уведомили российские авиакомпании, что прекратят дозаправку и обслуживания самолётов Boeing и Airbus, Foreign Policy «и эксперты в области авиации подозревают, что самолёты получают там также некоторое техническое обслуживание». Твёрдыми доказательствами этого журнал, однако, не располагает.

«Медленной смерти российского авиапрома, которую предсказывали аналитики последние месяцы, не происходит», — констатирует американское издание, указывая что почти 7 млн россиян посетят в этом году одну только Турцию, почти 5% населения России.

Foreign Policy также считает, что попытки надавить на Турцию и другие страны не приведут к желаемому результату. «Глобализация создала мир, в котором обычные люди хотят летать в солнечные страны на отдых, и мир, в котором многие незападные страны приобрели экономический вес, чтобы противостоять давлению США. Анкара, Бангкок, Каир… могут просто игнорировать такие напоминания», — уверен журнал.

Единственным ощутимым итогом западных санкций для Российской авиации стал уход западных страховщиков, пишет американское издание. Также российские компании, лишённые возможности обновлять свой авиапарк, переходят на самолёты российского производства. Один только «Аэрофлот» заказал у Объединённой авиастроительной корпорации 339 новых самолётов. «Заказ намного превышает нынешний парк «Аэрофлота», насчитывающий 183 самолёта», — удивляется Foreign Policy.

Американский журнал отмечает, что оттого «получит ли «Аэрофлот» новые самолёты до того, как нынешние станут слишком ветхими для полётов» будет зависеть не только присутствие российской авиакомпании в Турции и Таиланде, но и высокое качество и безопасность перелётов.