Focus: параллельный импорт помогает России оставаться на лету

Несмотря на западные санкции российские самолёты продолжают получать необходимые комплектующие из-за границы, сообщает Focus. И всё благодаря параллельному импорту из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и других стран. Также фирмы в России разбирают некоторые из машин и используют их в качестве доноров запасных частей, рассказывает немецкое издание.
После начала боевых действий на Украине Запад ввёл антироссийские санкции, среди которых есть и штрафные меры, направленные против авиакомпаний, напоминает Focus. Их цель заключается в том, чтобы лишить российские самолёты запасных частей. По крайней мере, они не должны получать их напрямую из стран, где находятся производители.
И у компаний есть всего два способа обхода этих ограничений, объясняет немецкое издание. Они могут разбирать свои собственные машины и использовать их в качестве донора запасных частей. К примеру, как «Аэрофлот» поступил недавно с Airbus A350. Второй вариант — закупать комплектующие с помощью параллельного импорта через страны, которые не присоединились к западным санкциям.
И именно это Россия и делает. В 2022 году поставки из США, Франции и Германии были заменены на поставки из Китай, Объединённых Арабских Эмиратов, Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана. К примеру, в июне прошлого года одна компания из эмирата Умм-эль-Кайвайн экспортировала в Россию электронную деталь для управление самолётами семейства Airbus A320, произведённую французским концерном Thales. В июле «Аэрофлот» приобрёл у фирмы из ОАЭ новые авиационные шины марки Мишлен.
Также комплектующие приходили из Таджикистана, Киргизстана, Китая, Иордании и Дубая. При этом многие из запасных частей не новые, а сняты с разобранных самолётов в других странах, заключает издание.
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