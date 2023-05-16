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Sky News: «относимся чрезвычайно негативно» — в Кремле оценили планы Лондона по поставке Киеву дополнительных вооружений

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Незадолго до встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака британское правительство сообщило о намерении предоставить Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов и ударных беспилотников большой дальности, пишет Sky News. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Лондона и заявил, что поддержка Великобританией Украины осложняет ситуацию для Киева, и подчеркнул, что Россия относится к этому шагу «чрезвычайно негативно».
Sky News: «относимся чрезвычайно негативно» — в Кремле оценили планы Лондона по поставке Киеву дополнительных вооружений
AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении создать «коалицию по истребителям» после переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Ранее Великобритания пообещала отправить на Украину сотни новых боевых беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пишет Sky News.

Во время общения с прессой по итогам переговоров с Сунаком в загородной резиденции премьер-министра «Чекерс» Зеленский заявил, что самолёты — «очень важная тема для нас, потому что мы не можем контролировать небо». «Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, как я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим», — прокомментировал перспективы получения западной боевой авиации Зеленский.
 
Сунак заявил, что Великобритания будет готова помочь в обучении украинских пилотов использованию западных истребителей «относительно скоро». В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании, сообщается, что начальный этап обучения начнётся этим летом. Кроме того, отмечается, что будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
 
Сунак подчеркнул, что на переговорах с Зеленским они обсудили «долгосрочные» меры безопасности для Украины со стороны её союзников на фоне подготовки украинских войск к контрнаступлению.
 
«Мы откроем новую летную школу в Великобритании, где украинские пилоты пройдут необходимую подготовку для управления различными типами самолётов», — написал Сунак в Twitter.
 
Переговоры Сунака и Зеленского состоялись после того, как правительство Великобритании объявило о намерении предоставить Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем, в том числе ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км. В заявлении правительства отмечается, что поставки будут осуществлены в ближайшие месяцы.
 
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киеву «необходимо больше времени» для подготовки к контрнаступлению.
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка Великобританией Украины осложняет ситуацию для Киева, и подчеркнул, что Россия относится к этому шагу «чрезвычайно негативно».
 
«Мы относимся к этому чрезвычайно негативно, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к заявлению британского правительства. — Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Ещё раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО», — цитирует пресс-секретаря президента России Sky News.
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Sky News Великобритания Европа
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