CNN: Британия поставила Киеву несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

В преддверии украинского контрнаступления Великобритания поставила Киеву несколько малозаметных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сообщает CNN со ссылкой на неназванных западных чиновников. Как отмечает канал, это уже не первый раз, когда Лондон заходит дальше США в вопросе вооружений, которые он готов передать Украине.
Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив Киеву новый ударный потенциал большой дальности в преддверии контрнаступления против российских войск, пишет CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных западных чиновников.
«Британское правительство ясно дало понять, что это всего лишь ответ на преднамеренные атаки России на национальную гражданскую инфраструктуру, и это соразмерный ответ», — заявил каналу CNN один из западных чиновников.
Как поясняется в статье, Storm Shadow — это малозаметная крылатая ракета большой дальности. Она разработана совместно Великобританией и Францией и обычно запускается с воздуха. Её дальность стрельбы более 250 км, что меньше, чем у американских армейских тактических баллистических ракет класса «земля — земля» Army Tactical Missile Systems (ATACMS), о которых давно просит Украина и дальность которых составляет 300 км.
Один из западных чиновников сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на «суверенной территории Украины».
Между тем, как отмечается в статье, официальные лица Великобритании часто делали публичные заявления о том, что Крым является суверенной территорией Украины, описывая полуостров как «незаконно аннексированный»**.
Это, как подчёркивает CNN, уже не первый раз, когда Великобритания заходит дальше США в вопросе вооружений, которые она готова передать Киеву. Так, в январе этого года она первой объявила об отправке современных западных танков на Украину, пообещав передать ей 14 танков Challenger 2. Вскоре после этого и Вашингтон объявил об отправке своих танков M-1 Abrams.
* Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва весьма негативно относится к поставке Британией крылатых ракет Strom Shadow для Украины. Он отметил, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.
** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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