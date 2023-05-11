CNN: Британия поставила Киеву несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

18:19 Премьер Грузии Гарибашвили приветствует решение России об отмене виз и начале авиарейсов Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствует решение президента России об отмене виз для грузинских граждан и о возобновлении авиарейсов между странами.

18:17 Российский легкоатлет Пищальников дисквалифицирован на четыре года за допинг Семикратный чемпион России в метании диска легкоатлет Богдан Пищальников дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

18:08 Глава Минюста Польши Зебро сравнил Шольца с Геббельсом и назвал его идиотом Глава Минюста Польши Збигнев Зебро сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом из-за его высказывания о Второй мировой войне.

18:06 МВФ: возможный дефолт США повлияет на весь мир Если в США произойдёт дефолт, то это будет иметь очень серьёзные последствия не только для Соединённых Штатов, но и для глобальной экономики. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

18:05 «Зенит» объявил о переходе вратаря «Пари НН» Гойло Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе вратаря «Пари НН» Никиты Гойло.

18:05 В российский прокат выйдет фильм о китах в озвучке Сергея Бурунова Французский документальный фильм «Киты: Стражи планеты» режиссёра Жана-Альбера Льевра выйдет в российский прокат 8 июня 2023 года. Оригинальный закадровый текст читал Жан Дюжарден, за русскоязычную озвучку отвечал актёр Сергей Бурунов, сообщает пресс-служба Russian World Vision.

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17:48 Россия прекращает действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в области науки и техники МИД России сообщил о прекращении действия соглашения с Польшей о сотрудничестве в области науки и техники.

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17:42 Экс-советник Кучмы Соскин: главком ВСУ мог отказаться от заседания с НАТО из-за Зеленского Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог отказаться от участия в заседании Военного комитета НАТО из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским.

17:38 Политик из США Янг заявил, что Путин успешно побеждает «империю зла» в лице НАТО Президент России Владимир Путин успешно одерживает победу над НАТО, заявил кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг.

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17:22 Уоллес: Британия поставит Украине достаточное количество ракет Storm Shadow Британия поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

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17:14 В МО России назвали слова о перехвате «Кинжала» попыткой выдать желаемое за действительное Американский ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», он не способен перехватывать цели на такой скорости.

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16:50 Гуренко — о скандале с договорными матчами в Белоруссии: всей правды мы не знаем Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о скандале с договорными матчами в Белоруссии.

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16:39 Глава Минюста Чуйченко заявил, что придётся решить вопрос о запрете госидеологии Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил о необходимости решить вопрос с положением в Конституции о запрете госидеологии.

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