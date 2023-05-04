Newsweek: «тратим наши богатства на развязывание третьей мировой» — Вашингтон обвинили в обострении украинского конфликта

Нежелание американских властей поддерживать мирные переговоры, направленные на прекращение украинского кризиса, может привести к глобальной войне, заявила экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк. Кроме того, она назвала президентство Байдена «катастрофой» и призвала правительство тратить деньги не на помощь Киеву, а на защиту южных границ США, сообщает Newsweek.

Бывший кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк обвинила американские СМИ и политическое руководство в том, что они не поддерживают мирные переговоры, направленные на прекращение российско-украинского конфликта, тем самым повышая риск глобальной войны. Она также поставила под сомнение то, что Вашингтону следует продолжать отправлять военную помощь Киеву, сообщает Newsweek.

Лейк высказала такое мнение в интервью венгерским СМИ. Она вместе с некоторыми другими представителями Республиканской партии приехала в Будапешт на Конференцию консервативных политических действий (CPAC), поясняет издание.

Политик заявила, что украинский конфликт представляет «огромную угрозу» не только для Венгрии, учитывая близость страны к театру боевых действий, но и для США. «Мы наблюдаем, как наши с трудом заработанные богатства уходят на то, что выглядит как финансирование третьей мировой», — подчеркнула она.

Лейк также назвала президентство Джо Байдена «катастрофой», раскритиковав его миграционную и внешнюю политику. «Жители Аризоны спрашивают, почему мы отправляем Украине 200 миллиардов долларов, оружие и боеприпасы, чтобы начать войну на другом конце света, в то время как на нашей собственной границе происходит вторжение, — отметила она. — И, честно говоря, всех тех, кто говорит правду и призывает к миру, клеймят лживыми СМИ».

Республиканка добавила, что корпоративная американская пресса преследует «правдолюбов и миротворцев», в число которых, по её мнению, входят Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я слышу, как эти два человека говорят о мире, но я слышу бряцание оружием и барабанный бой с призывом «давайте начнём войну» из многих стран с политическими лидерами глобалистского толка», — сказала она.

Помимо Лейк, среди республиканцев есть целый ряд политиков, которые критикуют США за активное участие в российско-украинском конфликте и нежелание решать его дипломатически, несмотря на угрозу обострения. Дональд Трамп уверял, что справится с кризисом «в течение 24 часов» и даже предполагал, что мирный план будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева, напоминает Newsweek.