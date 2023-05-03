Military Watch: на Западе заговорили о «переломном моменте» в пользу России

Россия успешно уничтожает украинские склады боеприпасов, а усиление её ударов по передовым позициям противника привело к особенно высоким потерям личного состава ВСУ. Как пишет Military Watch, на этом фоне многие заговорили о том, что конфликт близок к перелому в пользу России.

Российские военные всерьёз истощили запасы украинского оружия серией мощных ударов по складам боеприпасов. Как пишет Military Watch, по оценке западных источников, они могут значительно подорвать шансы на успех готовящегося украинского наступления.

Как отмечает издание, 1 мая сообщалось, что в результате российского ракетного удара под Донецком был уничтожен железнодорожный эшелон с грузом до 200 тонн украинских боеприпасов. Кроме того, российские войска уничтожили два ракетных дивизиона ЗРК С-300 на украинских складах в Павлограде в Днепропетровской области. Сообщается, что в ходе последнего удара также были уничтожены комплексы тактических баллистических ракет «Гром-2». В результате ещё одного удара был уничтожен склад боеприпасов украинской 127-й механизированной бригады в Харьковской области.

Ранее в ночь на 30 апреля была уничтожена сеть украинских военных предприятий, считающихся ключевыми производителями боеприпасов. Эти атаки произошли на фоне предупреждений как украинских, так и западных источников, что украинские военные испытывают всё более острую нехватку боеприпасов, особенно для ПВО, которая вскоре может лишиться возможности прикрывать линию фронта. Уничтожение всё более дефицитных систем С-300 последовало за успешным авиаударом 27 апреля, в результате которого были уничтожены четыре пусковые установки С-300 ВСУ. Это говорит о том, что приоритетом России может стать дальнейшее давление на украинскую ракетную сеть класса «земля — воздух».

Уничтожение ключевой военной техники происходит на фоне усиления российских ударов по украинским передовым позициям, что привело в прошедшие дни к особенно высоким потерям личного состава. 29 апреля украинские военные и сопровождающие их иностранные контрактники, как сообщается, потеряли 575 человек за сутки только под Донецком. После этого 1 мая последовало сообщение об уничтожении в том же районе еще 330 украинских военнослужащих и целого склада боеприпасов 53-й армейской механизированной бригады. 24 апреля грузинские наёмники также понесли тяжёлые потери под Донецком в результате высокоточного удара баллистическими ракетами «Искандер».

Значительное истощение украинских и союзных сил отмечается на фоне растущего числа предположений о том, что конфликт близок к перелому в пользу России. Звучат также предостережения о том, что украинские города вскоре могут стать непригодными для жизни, сообщения о сосредоточении российских резервов с сотнями единиц новых Т-90М и другой техники и предупреждения о близком крахе украинской ПВО, что позволит ВВС России играть гораздо более серьёзную роль.

В последнюю неделю апреля начальник Генерального штаба вооружённых сил Польши Раймунд Анджейчак также предупредил, что продолжать военные действия Украине гораздо труднее, чем России — отчасти из-за провала экономической войны Запада, призванной подорвать российскую экономику. По его словам, многие западные лидеры даже не осознают, насколько далека Украина от победы.