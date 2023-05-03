После взятия Артёмовска русские могут предложить США переговоры по Украине, но Байден идёт на переизбрание и до тех пор менять статус-кво не захочет, считает автор статьи в Asia Times Стивен Брайен. По мнению политолога, без дальнейших переговоров Россия продолжит методично уничтожать украинскую армию и вполне способна сменить в Киеве режим. Так что в недалёком будущем Байдену, возможно, придётся браться за ходунки, а Зеленскому — искать работу в Калифорнии.

Нет никаких сомнений, что Артёмовск скоро перейдёт к русским, вероятно, через несколько дней — максимум через неделю. Как пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен, Украина сообщила, что ей удалось эвакуировать из города свои элитные части, оставив лишь арьергардные подразделения, которые будут держаться до конца. Украинские контратаки успехом не увенчались, и все усилия Киева разбились об оборону российских десантников и бойцов ЧВК «Вагнер» и массированный огонь российской артиллерии.

Тем временем сами русские перенацеливаются на вновь созданные украинские бригады, которые должны возглавить обещанное контрнаступление. Эти бригады вооружены западной техникой до зубов, но обученных военных им не хватает.

Кроме того, им грозят сложные, а то и вовсе невыполнимые проблемы с логистикой, поскольку западное оружие требует запчастей, ремонтных центров, а зачастую и различных типов боеприпасов. Даже уже поставленные танки «Леопард 2» — и те используют разные снаряды.

Ещё тревожнее для украинской армии то, что арсеналы неоткуда будет пополнить, если предстоящее наступление затянется. Проще говоря, запасы почти на нуле. У США боеприпасы практически закончились, и они уже опустошают запасы в Южной Корее и Израиле, немало встревожив израильских генералов, которые опасаются, что до горячей войны с Ираном остались считанные недели.

Южнокорейцы же преимущественно отмалчиваются — в основном потому, что президент Юн Сок Ёль только что завершил визит в Вашингтон, чтобы укрепить имидж Джо Байдена. По всем признакам визит был чисто церемониальным и ничем конкретным не закончился.

Украина набирает солдат в последний момент, не гнушаясь грубой силы. Обучить их полноценно всё равно не удастся, так что по сути их участь — стать пушечным мясом. Но украинцы хотят произвести впечатление на своих американских хозяев, поэтому не только хватают парней на улицах, в пивных и ресторанах, но и избивают, если те сопротивляются.

То же самое ждёт и любого украинского журналиста, если он напишет что-нибудь наперекор якобы «демократическому» правительству. Режим Зеленского арестовывает политических противников и гонит их из страны — а то и что похуже. Украинские спецназовцы убивают журналистов и блогеров в России и других странах, которые выступают против Киева.

По мнению автора материала, после взятия Артёмовска русские могут предложить США переговоры, но Байден идёт на переизбрание и до тех пор менять статус-кво не захочет. Но его второй срок всё больше под вопросом: дряхлый президент всё чаще спотыкается и запинается, а политика его правительства грозит лишить его всяких шансов, даже если закрыть глаза на его плачевное умственное состояние и украинские потери.

«Без дальнейших переговоров русские продолжат систематически уничтожать новые бригады ВСУ. Имея превосходство в живой силе, тактике, авиации, средствах ПВО и сухопутной технике, русские вполне смогут разгромить украинскую армию и сменить в Киеве режим. Короче говоря, в недалёком будущем Байдену, возможно, придётся браться за ходунки, а Зеленскому — искать работу в Калифорнии», — заключает автор материала.