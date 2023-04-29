Hill Оригинал

Обозреватель The Hill: льём воду на путинскую мельницу — проволочки НАТО и США срывают планы Украины по контрнаступлению

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Попавшие в интернет секретные оценки американской разведки указывают на то, что планируемое контрнаступление украинских сил может оказаться не очень успешным из-за нехватки оружия, военной техники и других ресурсов, пишет обозреватель The Hill Стивен Бланк. Автор призывает США и союзников активизировать помощь Киеву, а также задействовать всю оборонную и военно-промышленную базу Запада, чтобы эффективнее «противостоять российской угрозе».
Обозреватель The Hill: льём воду на путинскую мельницу — проволочки НАТО и США срывают планы Украины по контрнаступлению
AP

В последнее время комментаторы в разных странах наперебой обсуждают просочившиеся в интернет данные американской разведки, касающиеся в том числе и конфликта на Украине. Однако мало кто при этом анализирует последствия и делает прогнозы в отношении того, какие реальные меры следует принять западным политикам с учётом этой информации, пишет в статье для The Hill Стивен Бланк — доктор философии, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и бывший профессор по национальной безопасности России в Институте стратегических исследований Военного училища Сухопутных войск США. 

В частности, некоторые распространённые в СМИ документы утверждают, что долгожданное запланированное контрнаступление украинских сил вряд ли сможет привести к значительным достижениям из-за нехватки вооружений. Согласно приводимым в этих документах оценкам аналитиков американской разведки, Украина может в конечном итоге удовольствоваться лишь «скромными территориальными приобретениями», поскольку сталкивается со значительной нехваткой личного состава и техники, напоминает автор.

В других прогнозах разведки предполагается, что Россия способна уничтожить украинские системы ПВО, после чего получит неоспоримое превосходство в воздухе. Эти утечки секретных данных свидетельствуют о «беспрецедентном уровне проникновения американской разведки в российское правительство», говорится в статье.

Однако мало кто говорит о том, что в проблемах украинской армии с поставками вооружений виноваты проволочки и колебания со стороны западных союзников, включая как США, так и европейцев, подчёркивает Бланк: «Есть веские основания полагать, что именно нежелание союзников снабжать Украину танками, самолётами и средствами ПВО помешало ей продолжить наступление и нанести российским войскам, возможно, решающее поражение». 

По его мнению, это связано с тем, что спецслужбы и военное руководство в странах Запада по обоим берегам Атлантики по-прежнему «парализованы необоснованным страхом эскалации со стороны России», что пока мешает им наладить решительную и своевременную доставку всех необходимых вооружений для Киева и подготовить украинскую армию к новому успешному наступлению. «В итоге Москва пока выиграла время, мобилизовала новые силы, построила эшелонированную оборону по всему фронту и даже развернула собственные наступления, пусть они и считаются всё чаще бессмысленными», — говорится в статье.

Запад должен признать свою ответственность за такую ситуацию, избавиться от своих страхов и дать последовательный стратегический ответ, подчёркивает автор. По его мнению, отсутствие решительных действий со стороны США и их союзников по НАТО лишь укрепляют убеждённость Кремля в правильности его стратегии: «Мы делаем недостаточно, чтобы воспользоваться ситуацией и добиться решающей победы, которая позволила бы гаранировать безопасность для Украины и Европы, а также нанести острое и решительное поражение китайско-российскому альянсу».

«Неспособность Вашингтона и Брюсселя чётко заявить о своей стратегии свидетельствует либо о том, что её не существует в природе, либо о том, что мы боимся победить, причём оба эти фактора только льют воду на путинскую мельницу», — предупреждает автор.

По его прогнозам, если не принять меры в этом направлении, Кремль продолжит и дальше эксплуатировать в своих интересах протесты в Европе, возникающие из-за энергетических и экономических проблем, а также результаты опросов общественного мнения среди европейцев, в которых уровень поддержки Украины на этом фоне продолжает падать, чтобы оправдать собственную политику.

По мнению автора, Россия под руководством Путина «уже нарушила минимум восемь международных договоров» — включая Хельсинкский договор (с изменениями после окончания холодной войны), Ташкентский договор от 1992 года, российско-украинские договоры от 1997 и 2010 годов, Будапештские соглашения, Договор СНВ от 1993 года, Договор о нераспространении ядерного оружия, устав Организации Объединённых Наций и соглашение Россия — НАТО. «Поэтому нетрудно понять, что любые призывы к переговорам приведут лишь к временному затишью перед новой бурей», — подчёркивается в статье.

Как полагает автор, вместо этого Вашингтон и Брюссель должны чётко провозгласить свою стратегию и донести её до населения, чтобы  заручиться общественной поддержкой в стремлении оказать активную помощь Киеву. «Эта стратегия не ограничивается военной помощью Украине, в которой она так нуждается. Мы должны задействовать всю оборонную и военно-промышленную базу Запада, чтобы противостоять российской угрозе и создать для НАТО превосходные средства сдерживания, начиная от Арктики и до Чёрного моря», — говорится в статье.

Попутно необходимо разъяснять западным избирателям особую важность оказания помощи Украине, чтобы заручиться поддержкой общественного мнения, пишет Бланк. «Путин по-прежнему убеждён, что сможет вырвать или выманить у нерешительного Запада победу, так что он не пойдёт на переговоры, поскольку отступление для него лично и его окружения неприемлемо ни в психологическом, ни в политическом аспекте. Поэтому победа здесь — по сути, единственный приемлемый ответ на его агрессию», — подчёркивает автор.

Однако тот факт, что Германия «до сих пор не создала даже самую скромную армию», по его мнению, также свидетельствует о том, что Берлин и его союзники «никак не взглянут в лицо реальности» и не осознают всю важность активной подготовки в военной сфере в нынешних условиях.

«Из этих оценок следует, что наше правительство и НАТО дрейфуют в море войн и кризисов без руля и ветрил, в то время как мы обязаны предпринять действия — не только чтобы не допустить подобных провалов разведки в дальнейшем, но и для того, чтобы отстоять интересы и ценности — как собственные, так и наших союзников. Если сплоховать в нынешней ситуации, то ни другие правительства, ни история нам этого не простят», — заключает автор.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
армия геополитика Европа Запад интернет информационная война НАТО оружие разведка Россия спецоперация России на Украине спецслужбы США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров