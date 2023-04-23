Times: способен захватить контроль над спутниками — США обеспокоены техническим потенциалом Китая

В секретных документах США, которые недавно стали известны общественности, в том числе содержится оценка потенциала Китая в космической войне, пишет The Times. В частности, там говорится о способности Китая наносить удары, использовать и захватывать спутники противника с помощью вооружений как наземного, так и космического базирования.

В недавно произошедшей утечке секретных документов ЦРУ, в частности, есть информация о способности Китая наносить удары, использовать и даже захватывать американские спутники разведки и связи, пишет The Times.

О китайских технологиях по борьбе против иностранных спутников Пентагон и спецслужбы США уже сообщали ранее. Но последний документ в очередной раз подчёркивает озабоченность США в отношении потенциала Китая к космической войне.

В документе говорится о кибероружии, которое включает в себя сложную систему помех, чтобы нейтрализовать спутники, имитируя сигналы, которые они получают от операторов наземных станций, и тем самым вызывая сбои в их работе. Такие технологии позволят Китаю «захватить контроль над спутником, что сделает его неэффективным для поддержки систем связи, вооружений или разведки, наблюдения и распознания».

Пентагон опасается, что в открытом доступе всё ещё могут появиться новые документы, способные нанести ущерб национальной безопасности США, раскрыв отношение американской разведки к боевым возможностям противников.

Хотя просочившийся документ не содержит секретной информации о том, как США планируют противостоять противоспутниковым системам Китая, не секрет, что Пентагон тратит миллионы долларов на противодействие этой угрозе, которую они видят как от Китая, так и от России.

У США также есть передовая программа по разработке современного наступательного кибероружия и совершенствованию оборонительных мер для защиты спутников. Как Китай и Россия, США тоже могут поражать спутниковые системы противника своими ракетами и технологией электронного подавления. Передовое кибероружие есть и у Великобритании.

Но в прошлом году США стали первой страной, которая добровольно ввела мораторий на испытания ракет, способных поражать спутники. Всё дело в том, что после таких испытаний в космосе остаётся слишком много мусора.

В марте разведывательное сообщество США опубликовало свой ежегодный отчёт об оценке угроз, и там говорится, что армия Китая принимает на вооружение новое оружие, способное разрушать спутники и мешать их работе с Земли и из космоса. Если говорить про наземное базирование, то туда входят лазеры и ракеты. Китай также показал, что в будущем сможет управлять и противокосмическим оружием, размещённым в космосе.

США обладают самой обширной сетью спутников в мире. Они используют сотни военных и разведывательных спутников для связи по зашифрованным каналам, для нанесения высокоточных ударов по вражеским целям, для раннего предупреждения о ядерной атаке, для отслеживания коммуникаций других стран и для помощи военным кораблям и истребителям в навигации.

Вот почему Китай и Россия вкладывают так много средств в разработку противокосмического оружия, чтобы сделать американские спутники уязвимыми для атак, пишет The Times.