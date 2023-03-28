SVT: Швеция готовится к противостоянию «враждебно настроенных сил» в космосе

Министерство обороны Швеции намерено усилить свои возможности в космосе на фоне встревоженности, связанной со способностью России и Китая сбивать спутники с земли, передаёт телеканал SVT. В этом году скандинавы создали специализированное военное ведомство при генштабе ВВС страны, призванное среди прочего развивать космический центр Estrange на севере королевства, который станет «стратегическим ресурсом» Европы и НАТО.

В Минобороны Швеции обеспокоены риском развязывания войны в космосе и возможностью США, Китая и России сбивать спутники. Помимо уничтожения космических тел «враждебно настроенными силами», Стокгольм опасается возможного космического шпионажа и саботажа спутников связи. Телеканал SVT напоминает, что в этом году Швеция создала собственное ведомство по делам космической обороны, что сделали и многие другие страны в последние годы. Великие державы практикуют уничтожение спутников с земли так называемым противоспутниковым оружием, как, например, сделала Россия в ноябре 2021 года, сбив собственный старый космический аппарат. Однако работе спутников можно создавать помехи разными способами.

«Мы наблюдали, как страны запускали спутники, из которых появлялись меньшие спутники, которые затем начинали приближаться к другим спутникам. Они могут приближаться очень близко. Мы не знаем их задач, но они могут помешать работе спутников, загородить собой датчики или сделать их непригодными для уничтожения целей», — заявила глава отдела космоса в генеральном штабе ВВС Швеции Элла Карлссон в эфире телеканала SVT.

К примеру, для того, чтобы выяснить, что происходит в такой ситуации, Швеции может потребоваться запуск собственного спутника. В таком случае будет использована орбитальная стартовая площадка Esrange недалеко от Кируны. Элла Карлссон не скрывает, что этот космический центр рассматривается Министерством обороны Швеции как «стратегический ресурс» не только для скандинавского королевства, но и для Европы и её партнёров, включая НАТО. Кроме того, генеральный директор Шведского космического агентства Анна Ратсман заявила о том, что её ведомство разрабатывает национальную спутниковую программу, передаёт SVT.

Тем не менее Карлссон считает, что для защиты своих космических систем от кибератак и столкновений с другими спутниками необходимо собственное присутствие в космосе, а также возможность быстро заменить повреждённый или уничтоженный спутник. В космическом центре Esrange есть представление о том, что может означать понятие «быстрая замена» космического аппарата. Как заявил главный стратег Шведской космической корпорации Стефан Густафссон, обычный запуск спутника осуществляется за 4-6 месяцев, однако скандинавы поставили цель организовать экстренные запуски в течение нескольких дней, отмечает SVT.