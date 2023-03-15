Washington Times: американских военных встревожил космический потенциал Китая и России

Пекин и Москва обладают целым арсеналом средств, которые могут быть использованы против американских спутников в будущем конфликте. С таким предупреждением на заседании комитета сената выступил представитель Космических сил США генерал Брэдли Чанс Салсман. Кроме того, по его словам, под угрозой находятся даже наземные коммуникационные объекты Пентагона, которые могут стать целью российских и китайских кибератак, сообщает The Washington Times.

Китайские военные располагают 347 спутниками, которые способны «контролировать, отслеживать, брать на прицел и атаковать» американскую армию в будущем конфликте. С таким предупреждением на слушаниях в сенате выступил командующий Космическими силами США генерал Брэдли Чанс Салсман, передаёт The Washington Times.

По его словам, к России также необходимо «относиться серьёзно». Она обладает сетью спутников, которые обеспечивает разведку, точное целеуказание и связь. Кроме того, страна испытывает и развёртывает противоспутниковое оружие, средства кибернетической борьбы, передатчики радиоэлектронных помех и лазеры.

Более совершенное космическое оружие Поднебесной представляет собой наибольшую опасность. Российские средства, хотя уступают китайским, также создают «острую угрозу», поскольку могут атаковать или нарушать работу американских спутников, отметил Салсман.

По мнению генерала, Москва и Пекин «собираются нацелиться на предполагаемые уязвимые места США и устранить преимущество Америки в космической сфере». «Обе страны ожидают, что космос станет ключом к будущим войнам, позволяя наносить высокоточные удары на большие расстояния. Обе добиваются информационного превосходства с помощью вывода из строя системы космической связи и навигации противника», — подчеркнул он.

КНР активно создаёт оружие и технологии для нападения на космические системы и наземные компоненты. Она развёртывает лазеры и средства радиоэлектронной борьбы, которые могут выводить из строя спутники связи, заявил Салсман.

Китайские военные также могут применить для этих целей несколько типов ракет наземного базирования. Кроме того, у них есть орбитальные спутники, которые могут захватывать и уничтожать уязвимые аппараты враждебных стран.

Серьезное беспокойство у Пентагона вызывает разработка Китаем оружия для поражения геостационарных спутников. Каждый из этих аппаратов, находящихся на высоте свыше 22,2 тыс. миль, может охватывать при наблюдении треть планеты, пояснил Салсман.

По словам генерала, чтобы противостоять потенциальному нападению на эти аппараты, Космические силы переходят к развёртыванию большого количества спутников, защищённых от атак на низкой околоземной орбите. В том числе они обладают «способностью находить, фиксировать и отслеживать» гиперзвуковые ракеты.

Защита спутников от российских и китайских «орбитальных роботов-убийц», которые могут захватывать спутники, представляет собой более сложную задачу. Особенно если речь идёт о «менее манёвренных старых» аппаратах, сказал высокопоставленный военный.

Ещё одна проблема, вызывающая тревогу, — уязвимость наземных станций управления спутниками перед «изощрёнными» хакерскими операциями со стороны Китая и России. «Тот факт, что мы должны защищаться от кибератак на наземные сети, напоминает нам, что земная поверхность также является частью космоса», — сказал генерал, при этом назвав возможности КНР в этом направлении «широкими и опасными».

Салсман в своих показаниях и подготовленном заявлении для сенаторов не упомянул о разработке Космическими силами наступательного оружия, которое, как утверждается, разрабатывается в секрете. В заявлении также указывается, что подразделение всё ещё не сформулировало концепции ведения войны в космосе, заключает The Washington Times.